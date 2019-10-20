Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.90
$
64.19
71.27
71.45
Прогноз
21.10 – 28.10
$
64.70
71.55
Индексы и котировки Brent
59.30
+0.00 Золото
1490.12
+0.00 РТС
1355.27
+0.18
Динамика валют
EUR / USD
18.10
1.1171
+0.0192
04.10
1.0979
15.10
04.10
23.09

Банки будут проверять телефонные номера россиян 

News.ru + ещё 1
Для защиты: Банки проверят телефоны россиян
Фото: Jan Tepass/imagebroker.com/Global Look Pres
Российские банки обяжут проверять телефонные номера, которые указывают клиенты. Нововведение призвано избавить граждан от навязчивых звонков коллекторов, а также защитить деньги с помощью отдельных видов социальной инженерии.
Соответствующий законопроект подготовило Правительство РФ. Если документ вступит в силу, то все расходы на эту процедуру лягут на кредитные организации.
По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, соответствующий законопроект рассмотрят во втором чтении в ноябре.
Как пишет газета «Известия», планируется создать единую информационную систему проверки сведений об абоненте (ЕИС). Она должна связующим звеном между кредитными организациям и операторами связи.
Ранее News.ru писал о том, что в скором времени россияне смогут получить пенсию, материнский капитал, оформить статус индивидуального предпринимателя (ИП) и многие другие госуслуги в отделениях банков. В 2020 году предоставлять данные услуги будут в кредитных организациях, расположенных в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге. При этом с 2022 года практика может быть распространена на всю страну.
В России планируют отменить банковский роуминг
News.ru: последние новости
В России отменят документы на поверку счётчиков В России отменят документы на поверку счётчиков Услуги ЖКХ можно будет оплатить в кассах магазинов Услуги ЖКХ можно будет оплатить в кассах магазинов Бизнес предупредил о возможном росте тарифов на услуги ЖКХ Бизнес предупредил о возможном росте тарифов на услуги ЖКХ
Комментарии4
Личный счет , Компании , Правительство РФ , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выстоит»: Силуанов о готовности РФ к падению цен на нефть
«Выстоит»: Силуанов о готовности РФ к падению цен на нефть68
Медведев назвал «Турецкий поток» выгодным для Европы
Медведев назвал «Турецкий поток» выгодным для Европы4
Россия даст Сербии кредит
Россия даст Сербии кредит7
Раскрыта причина роста реальных доходов россиян
Раскрыта причина роста реальных доходов россиян548
Протесты в Ливане грозят России убытками
Протесты в Ливане грозят России убытками1
Видео
«Газпром» назвал условия транзита газа через Украину
01:57
«Газпром» назвал условия транзита газа через Украину
Рынки Компании
В России изменится порядок поверки счетчиков
02:54
В России изменится порядок поверки счетчиков
Личный счет
Неожиданный рост: как разбогатели россияне
05:00
Неожиданный рост: как разбогатели россияне
Личный счет Статьи
Украина нашла хитрый способ не платить России и сэкономить
06:08
Украина нашла хитрый способ не платить России и сэкономить
Рынки Компании
Россиянам предложат новый способ оплаты ЖКХ
00:35
Россиянам предложат новый способ оплаты ЖКХ
Личный счет
Российская экономика неожиданно разогналась
03:44
Российская экономика неожиданно разогналась
Экономика
«Победа» резко повысит цены в России
00:31
«Победа» резко повысит цены в России
Компании Другое
Названа главная проблема в контрактах по газу с Украиной
01:57
Названа главная проблема в контрактах по газу с Украиной
Компании Экономика
Парадокс: цены снижаются, но россияне не чувствуют
03:26
Парадокс: цены снижаются, но россияне не чувствуют
Личный счет Статьи
Российские пекари объявили о подорожании хлеба
00:42
Российские пекари объявили о подорожании хлеба
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение