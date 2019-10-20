Для защиты: Банки проверят телефоны россиян

Банки будут проверять телефонные номера россиян

Российские банки обяжут проверять телефонные номера, которые указывают клиенты. Нововведение призвано избавить граждан от навязчивых звонков коллекторов, а также защитить деньги с помощью отдельных видов социальной инженерии.

Соответствующий законопроект подготовило Правительство РФ . Если документ вступит в силу, то все расходы на эту процедуру лягут на кредитные организации.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, соответствующий законопроект рассмотрят во втором чтении в ноябре.

Как пишет газета «Известия», планируется создать единую информационную систему проверки сведений об абоненте (ЕИС). Она должна связующим звеном между кредитными организациям и операторами связи.

Ранее News.ru писал о том, что в скором времени россияне смогут получить пенсию, материнский капитал, оформить статус индивидуального предпринимателя (ИП) и многие другие госуслуги в отделениях банков. В 2020 году предоставлять данные услуги будут в кредитных организациях, расположенных в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге. При этом с 2022 года практика может быть распространена на всю страну.