В ПФР рассказали, как выйти на пенсию раньше срока

При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".

Так, для того чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо получить соответствующее подтверждение в центре занятости.

По данным на 1 июля текущего года, выплаты получали 23,5 тысячи россиян, которые не смогли найти работу.

ПФР отметили, что на следующий год на эти цели заложено 4,4 миллиарда рублей. В 2021 году планируется потратить 5,6 миллиарда рублей, в 2022-м — 6,4 миллиарда рублей.

Третьего октября 2018 года Владимир Путин подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. В законе также учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста: за их увольнение вводится уголовная ответственность, а пособие по безработице для них увеличивается.