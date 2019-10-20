При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
Так, для того чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо получить соответствующее подтверждение в центре занятости.
По данным на 1 июля текущего года, выплаты получали 23,5 тысячи россиян, которые не смогли найти работу.
В ПФР отметили, что на следующий год на эти цели заложено 4,4 миллиарда рублей. В 2021 году планируется потратить 5,6 миллиарда рублей, в 2022-м — 6,4 миллиарда рублей.
Третьего октября 2018 года Владимир Путин подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. В законе также учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста: за их увольнение вводится уголовная ответственность, а пособие по безработице для них увеличивается.
Изначально правительственный законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента. В итоге закон предусматривает повышение для всех на пять лет.