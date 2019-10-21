МРОТ ждёт очередное повышение

С 1 января 2020 года размер МРОТ может вырасти до 12130 рублей. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.

В том случае, если документ будет подтвержден, минимальный размер оплаты труда вырастет на 850 рублей или на 7,5% и составит 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом за второй квартал предыдущего года.

Как пояснил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев , второй квартал был выбран для расчётов МРОТ, потому что в третьем, как правило, происходит сезонное снижение цен, и прожиточный минимум может оказаться меньше.

По подсчётам Правительства повышение МРОТ затронет порядка 3,2 миллиона россиян, половина из которых трудятся в муниципальных и госучреждениях. Суммарный объём средств на повышение размера МРОТ составит 20,8 миллиарда рублей.