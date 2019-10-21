Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.90
$
64.19
71.27
71.50
Прогноз
21.10 – 28.10
$
64.48
71.10
Индексы и котировки Brent
59.30
+0.00 Золото
1491.78
+0.12 РТС
1355.27
+0.18
Динамика валют
EUR / USD
20.10
1.1158
+0.0175
06.10
1.0983
16.10
06.10
24.09

МРОТ ждёт очередное повышение 

Парламентская газета 2 часа назад
МРОТ ждёт очередное повышение
Фото: ТАСС
С 1 января 2020 года размер МРОТ может вырасти до 12130 рублей. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.
В том случае, если документ будет подтвержден, минимальный размер оплаты труда вырастет на 850 рублей или на 7,5% и составит 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом за второй квартал предыдущего года.
Как пояснил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, второй квартал был выбран для расчётов МРОТ, потому что в третьем, как правило, происходит сезонное снижение цен, и прожиточный минимум может оказаться меньше.
По подсчётам Правительства повышение МРОТ затронет порядка 3,2 миллиона россиян, половина из которых трудятся в муниципальных и госучреждениях. Суммарный объём средств на повышение размера МРОТ составит 20,8 миллиарда рублей.
Банки России сократили доходность по счетам в евро
Парламентская газета: последние новости
Рязанский прокомментировал возможность досрочного выхода россиян на пенсию Рязанский прокомментировал возможность досрочного выхода россиян на пенсию Заморозку накопительной части пенсии продлят до конца 2022 года Заморозку накопительной части пенсии продлят до конца 2022 года Банки могут обязать предупреждать россиян о блокировке электронных кошельков Банки могут обязать предупреждать россиян о блокировке электронных кошельков
Личный счет , Андрей Исаев , Единая Россия , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы регионы с самым доступным газом в РФ
Названы регионы с самым доступным газом в РФ
В Huawei признали потери из-за санкций США
В Huawei признали потери из-за санкций США
Миру предрекли «финансовый армагеддон»
Миру предрекли «финансовый армагеддон»23
Российскому миллиардеру пригрозили арестом активов
Российскому миллиардеру пригрозили арестом активов9
Россиянам рассказали, как досрочно выйти на пенсию
Россиянам рассказали, как досрочно выйти на пенсию38
Видео
«Газпром» назвал условия транзита газа через Украину
01:57
«Газпром» назвал условия транзита газа через Украину
Рынки Компании
В России изменится порядок поверки счетчиков
02:54
В России изменится порядок поверки счетчиков
Личный счет
Неожиданный рост: как разбогатели россияне
05:00
Неожиданный рост: как разбогатели россияне
Личный счет Статьи
Украина нашла хитрый способ не платить России и сэкономить
06:08
Украина нашла хитрый способ не платить России и сэкономить
Рынки Компании
Россиянам предложат новый способ оплаты ЖКХ
00:35
Россиянам предложат новый способ оплаты ЖКХ
Личный счет
Российская экономика неожиданно разогналась
03:44
Российская экономика неожиданно разогналась
Экономика
«Победа» резко повысит цены в России
00:31
«Победа» резко повысит цены в России
Компании Другое
Названа главная проблема в контрактах по газу с Украиной
01:57
Названа главная проблема в контрактах по газу с Украиной
Компании Экономика
Парадокс: цены снижаются, но россияне не чувствуют
03:26
Парадокс: цены снижаются, но россияне не чувствуют
Личный счет Статьи
Российские пекари объявили о подорожании хлеба
00:42
Российские пекари объявили о подорожании хлеба
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение