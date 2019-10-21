Россиян заставляют платить «коммуналку» за соседей

Россияне массово жалуются, что управляющие компании заставляют их платить «коммуналку» за соседей. В некоторых случаях плата за ЖКХ неожиданно поднималась на треть.

Одна из жалоб касалась дома, в котором правит ТСЖ. Выяснилось, что в прошлом году было предложено реформирование ТСЖ, которое подразумевает, что ответственность за оплату долгов ЖКХ ложится на всех членов ТСЖ. Россияне возмутились, законно ли это, и обратились за помощью к юристам.

Эксперты пояснили, что в России нет закона, который позволял бы управкомпаниям перекладывать долги соседей на других жильцов, даже если они состоят в ТСЖ. Более того, управляющие компании не могут увеличивать плату за ЖКУ более чем на 2-5%.

Юристы советуют гражданам при получении подозрительной платежки обратиться в УК за объяснениями. Если же там будут заверять, что сумма верна, то следует идти в жилищную инспекцию или Роспотребнадзор . Если последние инстанции не смогут решить проблему, то нужно будет готовить документы для судебного разбирательства, пишет издание Deita.ru со ссылкой на канал «Сам себе адвокат».

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, россиянам из-за падения доходов становится все сложнее платить за ЖКХ. В 2018 году россияне в среднем тратили на оплату ЖКУ 9,6% своих доходов, а в 2019 году стали отдавать уже 10%.