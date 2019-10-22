Победители лотерей в РФ потеряли миллиарды рублей

Россияне не забрали почти три миллиарда рублей, выигранные в лотереи, сообщают «Известия».

Выигрыши в лотереи считаются невостребованными, если победитель не обратился за их получением в течение полугода.

После этого деньги поступают на специальный счет и хранятся там три года. В течение этого времени победитель может забрать их при условии, что способен документально доказать, что не сделал этого ранее по уважительной причине. По истечении этого срока средства направляются в бюджет.

Согласно подсчетам оператора по распространению лотерейных билетов «Столото», в настоящее время срок давности по выигрышам, которые россияне по той или иной причине не забрали, составляет 2,8 миллиарда рублей.

По большей части не востребованы выигрыши в размере менее 150 рублей. Таковых 91%. 8,7% — выигрыши на сумму до тысячи рублей, менее 1% — более тысячи. При этом самый большой не забранный победителем выигрыш — 10 миллионов.

В «Столото» назвали причиной невостребованности многих выигрышей потерю победителями бумажных билетов. Между тем психолог Ольга Максимова и социолог Алексей Фирсов считают таковой разочарование.

По словам Максимовой, участники лотерей рассчитывают на большой выигрыш, а маленький воспринимают как пощечину. По словам Фирсова, участниками лотерей движет вера в чудо, а небольшой выигрыш — это издевательство над чудом.