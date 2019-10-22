Поесть и одеться: кому в России не хватает денег

В России растет доля россиян, которым хватает денег только на пропитание и одежду. По последним данным Росстата, сейчас она составляет 49,4%. Больше всего таких семей проживает в Ингушетии.

Растет доля россиян, у которых есть деньги только на еду и одежду. За год она увеличилась на 0,6% и составила 49,4%, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за два квартала 2019 года.

Именно столько россиян сегодня не могут себе позволить приобрести, например, электробытовые приборы, мебель, холодильник, стиральную машину или компьютер. При этом их доля растет два квартала подряд — в первом квартале она составляла 49,2%.

Между тем, как объясняют в Росстате, рост этой категории граждан объясняется сокращением доли еще более бедных россиян, денег которых хватает только на пропитание. Их в настоящее время насчитывается 14,1%.

В первом квартале 2019 года доля самых малообеспеченных российских семей составляла 15,2%.

Больше всего семей, которые могут купить без затруднений лишь еду и одежду, в Ингушетии. В регионе доля таких граждан 78,8%. Эта северокавказская республика сильно отстает по уровню жизни и традиционно находится в антилидерах. Именно в Ингушетии зафиксирован на начало 2019 года самый высокий уровень безработицы — 26,6%. Средняя заработная плата в регионе — 27,4 тысячи руб.

При этом в республике в прошлом году располагаемые ресурсы в среднем на одного члена домашнего хозяйства в месяц составляли менее 9,8 тыс. руб. Всего по России — 26 917 руб.

На втором месте по численности тех, кто не может себе позволить товары длительного пользования, — Чувашия (70,6%), на третьем — Ненецкий автономный округ (69,7%) и Краснодарский край (69,2%).

Иccледование Росстата о доходах россиян охватывает 48 тысяч домохозяйств. В рамках него сначала обследуемые ведут подробный отчет в дневнике о всех денежных расходах, после чего сотрудники Росстата проводят опрос среди всех членов домохозяйств.

Комментируя исследование, в ведомстве также отметили, что оно вмещает «субъективно-психологический аспект». Иными словами, оно представляет самооценку финансового положения россиян.

Например, некоторые респонденты в ответах ориентируются на приобретение товаров длительного пользования, другие могут указывать на выплаты по кредитам и так далее, пояснили в Росстате. И отчасти на результаты исследования влияют и ранее сделанные крупные покупки, отметили в ведомстве.

Напомним, во втором квартале 2019 года 18,6 млн наших сограждан получали доходы ниже прожиточного минимума. Это 12,7% населения страны. Величина прожиточного минимума, установленного Минтрудом , составляет 11 185 руб.

По данным Росстата, наибольшая доля средств в доходах россиян уходит на покупку товаров — более 60%.

При этом на прошлой неделе статистическое ведомство сообщило, что реальные располагаемые располагаемые доходы с вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию в третьем квартале выросли на 3%, но если считать с января по сентябрь, то всего на 0,2%.

Реальные располагаемые доходы — это доходы после выплаты всех обязательных платежей и с поправкой на инфляцию. Среднедушевые доходы населения в третьем квартале выросли до 35,1 тыс. руб.

Росстат объяснил столь позитивные данные: сказался рост зарплат (составляют основную часть трудовых доходов) и низкая база за прошлый год. Так, в третьем квартале зарплаты увеличивались выше инфляции — на 9,2% в годовом выражении.

«Две основные причины — снижение инфляции, доходы номинально сами по себе выросли. Доходы подросли, потому что по потребкредитам постепенно темпы [роста. — «Газета.Ru»] начали снижаться, и люди стали меньше, соответственно, платить процентов по долгам», — говорил Антон Силуанов в кулуарах ежегодной встречи Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне (цитата по «Интерфаксу»).

По словам министра, зарплаты и пенсии россиян растут по 7% при инфляции меньше 4%.

«Пенсии растут на 7% при такой же самой инфляции. Поэтому у нас основным источником снижения реальных располагаемых доходов населения были выплаты по кредитам. Если потребы (темпы роста потребительского кредитования — «Газета.Ru») снижаются, то этот элемент реальных доходов также будет меньше действовать на этот показатель», — сказал он.

По официальному прогнозу Минэкономразвития на 2019 год, реальные доходы населения могут вырасти по итогам года на 0,1%, зарплаты на 1,5%.