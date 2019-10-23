Банки стали чаще отказывать в кредитках

Исследование: банки стали менее активно открывать россиянам кредитные карты

Российские банки в третьем квартале текущего года увеличили выдачи новых кредитных карт на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,25 миллиона карт, однако темпы роста квартальных выдач ниже прошлогодних, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"По данным 4000 кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в третьем квартале 2019 года количество выданных новых кредитных карт составило 3,25 миллиона единиц, увеличившись на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", — сказано в исследовании.

Однако, отмечает директор по маркетингу бюро Алексей Волков , темпы рост выдач новых карт значительно ниже прошлогодних. "Снижение темпов роста … связано с все более консервативной кредитной политикой банков, а также с действиями регулятора по "охлаждению" рынка розничного кредитования. Иными словами, в последнее время банки стараются кредитовать граждан все более избирательно, предпочитая граждан с хорошей кредитной историей и приемлемым уровнем доходов", — пояснил он.

В третьем квартале 2019 года самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ было отмечено в Москве (214,8 тысячи штук), Московской области (169,4 тысячи карт), Санкт-Петербурге (120,4 тысячи единиц), Краснодарском крае (119,8 тысячи карт) и Свердловской области (100,7 тысячи штук).

При этом самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт в третьем квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года была зафиксирована в Ханты-Мансийском АО (рост на 21%), Санкт-Петербурге (рост на 13,9%), Ленинградской (рост на 12,9%), Тульской (рост на 12,6%) и Ростовской (рост на 12,4%) областях, а также Москве (рост на 11,7%). В то же время, сокращение выдачи новых кредитных карт было отмечено в Кемеровской (сокращение на 8,2%) и Волгоградской (сокращение на 4,1%) областях, а также в Приморском (сокращение на 0,4%) и Алтайском (сокращение на 0,3%) краях.

В целом за три квартала текущего года банки выдали 9,17 миллиона новых кредитных карт, что на 13% больше показателя аналогичного периода 2018 года.