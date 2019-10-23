Россиянам разрешат обналичить деньги в кассах магазинов

Услуга по снятию наличных средств на кассах магазинов распространится по всей стране в течение одного года или двух. Больше половины из топ-10 российских банков запустят данный сервис в 2020 году.
Эксперты считают, что выдача небольшой суммы наличных одновременно с покупкой товара или услуги способна сформировать привычку людей пользоваться пластиковыми картами, сообщает газета «Известия».
Данную услугу недавно запустили Россельхозбанк, Райффайзенбанк и Альфа-банк. До конца 2019 года Сбербанк увеличит до 3 тысяч количество магазинов, в которых его клиенты смогут снять наличные на кассе. Готовится внедрить услугу «Открытие» и Промсвязьбанк. Кроме того, заинтересованность в сервисе проявляет торговая сеть «Магнит».
Ранее News.ru сообщал, что жители Забайкалья, Амурской области и Хабаровского края чаще других пользуются возможностью снять наличные деньги на кассах магазинов. Средняя сумма выдачи кэша — 104 тысячи рублей. Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин отметил, что сейчас такой услугой можно воспользоваться больше чем в 600 магазинах, а к концу 2019 года появится около трёх тысяч точек.