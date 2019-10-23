Россиянам разрешат обналичить деньги в кассах магазинов

Российские банки активно внедряют снятие наличных в магазинах

Услуга по снятию наличных средств на кассах магазинов распространится по всей стране в течение одного года или двух. Больше половины из топ-10 российских банков запустят данный сервис в 2020 году.

Эксперты считают, что выдача небольшой суммы наличных одновременно с покупкой товара или услуги способна сформировать привычку людей пользоваться пластиковыми картами, сообщает газета «Известия».

Райффайзенбанк и Данную услугу недавно запустили Россельхозбанк Альфа-банк . До конца 2019 года Сбербанк увеличит до 3 тысяч количество магазинов, в которых его клиенты смогут снять наличные на кассе. Готовится внедрить услугу «Открытие» и Промсвязьбанк . Кроме того, заинтересованность в сервисе проявляет торговая сеть «Магнит»