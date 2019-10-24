Госдума одобрила повышение МРОТ

Госдума одобрила в первом чтении повышение МРОТ

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ), передает ТАСС.

Согласно законопроекту, с января 2020 года МРОТ увеличится на 850 рублей до 12 130 рублей.

«Таким образом, величина МРОТ, согласно действующему законодательству, составит 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года», — сказал замглавы Минтруда Всеволод Вуколов.

По оценке Минтруда, повышение МРОТ затронет 3,2 млн человек, половина из которых работают в государственных и муниципальных учреждениях.

Как отметил Вуколов, с учетом применения сверх МРОТ районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате МРОТ вырастет от 850 рублей в центральных и южных районах до 2 550 рублей в Чукотском автономном округе.

На повышение МРОТ понадобится 20,9 млрд рублей, 5,8 млрд из которых будет выделено из федерального бюджета.