Госдума начала замораживать пенсии россиян еще на год

Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии еще на год, передает ТАСС. Действующее законодательство предусматривает исполнение нормы по 2021 год. Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова на представлении законопроекта заметила, что он носит технический характер. Принять его необходимо для формирования федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда. Такая мера действует с 2014. Отчисления в накопительную часть в размере шести процентов направляются на выплаты нынешним пенсионерам. Счетная палата. Представленный документ позволит увеличить доходы бюджета Пенсионного фонда на 635 миллиардов рублей. Концепцию одобрили профильный комитет Госдумы по труду и соцполитике, комитет Совета Федерации

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