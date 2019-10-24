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Госдума начала замораживать пенсии россиян еще на год 

Lenta.ru + ещё 5 27 минут назад
Госдума начала замораживать пенсии россиян
Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии еще на год, передает ТАСС. Действующее законодательство предусматривает исполнение нормы по 2021 год.
Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова на представлении законопроекта заметила, что он носит технический характер. Принять его необходимо для формирования федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда.
Такая мера действует с 2014. Отчисления в накопительную часть в размере шести процентов направляются на выплаты нынешним пенсионерам.
Представленный документ позволит увеличить доходы бюджета Пенсионного фонда на 635 миллиардов рублей. Концепцию одобрили профильный комитет Госдумы по труду и соцполитике, комитет Совета Федерации и Счетная палата.
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Личный счет , Ольга Павлова , Госдума , Счетная палата , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС
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