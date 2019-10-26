ПФР объяснил причины отказа гражданам в пенсии

В ПФР объяснили, кому отказывают в назначении пенсии

Трем процентам россиян отказывают в назначении страховой пенсии. Это происходит из-за того, что у людей не хватает страхового стажа или пенсионных баллов, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России . И объясняет: в основном с этим сталкиваются люди, которые долгое время работали неофициально. И, соответственно, работодатели не делали за них отчисления в ПФР.

В итоге, когда наступает пенсионный возраст, человек обращается за страховой пенсией, но получает отказ. Максимум, на что он может претендовать — на социальную пенсию, которая, как правило, ниже страховой, и платить ее начинают на пять лет позже наступления пенсионного возраста.

Чтобы не остаться в пожилом возрасте без средств к существованию, в ПФР рекомендуют или трудоустраиваться легально и получать "белую" зарплату, или заботиться о будущей пенсии, самостоятельно делая отчисления в ПФР. Для этого нужно подать заявление в фонд и делать периодически взносы, которые можно нужно перечислять через банк по реквизитам.