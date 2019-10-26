Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.50
$
64.05
70.75
64.15
Прогноз
28.10 – 04.11
$
62.28
71.22
Индексы и котировки Brent
62.03
+0.00 Золото
1504.40
+0.00 РТС
1421.20
+0.52
Динамика валют
EUR / USD
25.10
1.1080
+0.0043
11.10
1.1037
22.10
11.10
30.09

В ПФР объяснили, кому отказывают в назначении пенсии 

Российская Газета + ещё 27 2 часа назад
ПФР объяснил причины отказа гражданам в пенсии
Фото: РИА Новости
Трем процентам россиян отказывают в назначении страховой пенсии. Это происходит из-за того, что у людей не хватает страхового стажа или пенсионных баллов, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России. И объясняет: в основном с этим сталкиваются люди, которые долгое время работали неофициально. И, соответственно, работодатели не делали за них отчисления в ПФР.
В итоге, когда наступает пенсионный возраст, человек обращается за страховой пенсией, но получает отказ. Максимум, на что он может претендовать — на социальную пенсию, которая, как правило, ниже страховой, и платить ее начинают на пять лет позже наступления пенсионного возраста.
Чтобы не остаться в пожилом возрасте без средств к существованию, в ПФР рекомендуют или трудоустраиваться легально и получать "белую" зарплату, или заботиться о будущей пенсии, самостоятельно делая отчисления в ПФР. Для этого нужно подать заявление в фонд и делать периодически взносы, которые можно нужно перечислять через банк по реквизитам.
Видео дня. Коллекторы держат в страхе жителей сразу нескольких домов
Российская Газета: последние новости
В ФАС призвали не беспокоиться о ценах на гречку В ФАС призвали не беспокоиться о ценах на гречку Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег Сбербанк спрогнозировал снижение ставки ЦБ до 6% в 2019 году Сбербанк спрогнозировал снижение ставки ЦБ до 6% в 2019 году
Комментарии8 
Теги:
Личный счет , Пенсионный фонд РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зафиксирован рост Bitcoin
Зафиксирован рост Bitcoin
Ипотечные ставки снизятся
Ипотечные ставки снизятся1
Оценена выгода «Северного потока 2» для стран ЕС
Оценена выгода «Северного потока 2» для стран ЕС
Amazon недовольна контрактом Пентагона с Microsoft
Amazon недовольна контрактом Пентагона с Microsoft
Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной
Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной
Видео
В Москве исчезло дешевое жилье
15:10
В Москве исчезло дешевое жилье
Недвижимость
Орешкин назвал главную цель правительства
03:20
Орешкин назвал главную цель правительства
Экономика Рынки
ЦБ принял решение по ключевой ставке
13:51
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
Неумирающие профессии: кто не лишится работы в будущем
00:35
Неумирающие профессии: кто не лишится работы в будущем
Экономика Статьи
ЦБ понизил прогноз по годовой инфляции
01:14
ЦБ понизил прогноз по годовой инфляции
Экономика
Надежность российской экономики достигла максимума
00:34
Надежность российской экономики достигла максимума
Экономика
Россиянам дали советы по экономии на ЖКХ
00:32
Россиянам дали советы по экономии на ЖКХ
Личный счет
Миллионный штраф: заправщиков покарают за недолив
00:58
Миллионный штраф: заправщиков покарают за недолив
Экономика Статьи
Путин пошутил о России в рейтинге Doing Business
01:35
Путин пошутил о России в рейтинге Doing Business
Экономика
«Слишком мало»: Россия списала Африке $20 млрд
06:05
«Слишком мало»: Россия списала Африке $20 млрд
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение