Супружеский долг: сколько стоит свадьба в кредит

Россияне все чаще играют торжество на заемные средства. В среднем на свадебные кредиты приходится около 4% от общего объема выданных займов. Молодожены тратят кредитные деньги на необычные развлечения для гостей и фешенебельные банкетные залы, желая устроить праздник не хуже, чем «у соседа». Между тем около 16% пар разводятся, не прожив в браке и двух лет, и продолжают выплачивать свадебный долг банкам.

В среднем россияне берут около 100 тыс. займов в месяц на проведение свадебных торжеств, свидетельствуют данные онлайн-платформы Национального финансового маркета «Юником24», с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

По оценкам специалистов, на «свадебные» кредиты приходится порядка 2-4% от общего объема оформляемых займов.

«Безусловно, весной и летом в сезон разгара свадебных мероприятий данная доля достигает своего максимального значения, зимой находится на минимальном уровне», — указывает генеральный директор организации Юрий Кудряков.

В настоящий момент свадебные кредиты предоставляют многие российские банки. Так, часть финансовых организаций предлагают ссуды на льготных условиях, однако заемщикам необходимо предоставить расширенный пакет документов, включая справку из ЗАГСа о заключении брака. Правда, банки разрешают ее принести уже после получения кредита.

В основном кредит на свадьбу берут молодые люди до 25 лет, приводят статистику специалисты Home Credit Bank.

«Кредит на свадьбу не является массовым явлением, однако некоторые люди действительно использовали взятые деньги для подготовки к семейному торжеству. При этом сумма займа, как правило, не превышает 100 тыс. рублей», — указывает аналитик банка Станислав Дужинский

Одной из таких пар стали новобрачные, проживающие на юге Москвы, — Светлана и Игорь. Они поженилась в августе этого года и потратили на свадьбу около 1,2 млн рублей. Примерно половину средств влюбленным дали на торжество родители, еще 250 тыс. они накопили самостоятельно. Но для красивого торжества с фейерверком не хватало порядка 350 тыс. рублей. Тогда Игорь решил пойти за оставшейся суммой в банк. В одном из отделений ему выдали недостающую ссуду под 13,5% годовых сроком на два года.

«Кредит я взял на себя, поскольку доход моей супруги на тот момент был ниже моего. Мы понимали, что начинать семейную жизнь с кредита — это не самая хорошая идея, но нам хотелось пышного торжества, которое бы запомнилось на всю жизнь», — отметил Игорь.

Взять лишь часть необходимых средств считается распространенной практикой при «свадебном» кредите, отмечают в СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств». По данным организации, существенная доля новобрачных оплачивают свадьбу именно за счет земных средств.

«Кто-то берет 100% сумму, кто-то минимальные 10-15%, однако, как мы понимаем цель подобного займа не первоочередная и зачастую вызвана желанием сыграть свадьбу лучше, чем «у соседа»,

— отметил в разговоре с «Газетой.Ru» президент организации Эльман Мехтиев

Не хуже, чем у своей близкой подруги, свадьбу хотела и Екатерина из Москвы. Для проведения торжества она уговорила своего уже мужа арендовать заведение известной ресторанной сети на Рублево-Успенском шоссе. Стоимость банкета оставила 750 тыс. рублей, а дополнительные траты, включая свадебное путешествие, — еще около 550 тыс. рублей. По словам Екатерины, у них было лишь чуть больше 600 тыс. рублей, а недостающую сумму взяли в кредит, который будут выплачивать на протяжении трех лет.

«Свадьба была роскошной, а благодаря щедрым подаркам гостей нам удалось отбить часть расходов», — рассказывает Екатерина.

Расплата после развода

По данным Росстата, в 2018 году россияне зарегистрировали 917 тыс. браков, что стало минимальным значением с начала века. Между тем уровень разводов остался прежним. В прошлом году распалось около 584 тыс. союзов.

И часть из этих разведенных брали кредит на свадебное торжество, который придется отдавать и после расставания с партнером, напоминают эксперты. В среднем в России 16% пар разводятся, не прожив и двух лет в браке, приводит статистику Эльман Мехтиев. В этом случае заинтересованность платить по такому кредиту в такой ситуации минимальна.

«При этом сумма кредита или займа зачастую превышает 100-300 тыс. рублей при средней зарплате в регионе 20 тыс. рублей, то есть речь идет о достаточно высокой долговой нагрузке.

Очевидно, что все же свадьба — это то событие, на которые лучше копить, чем занимать», — считает Эльман Мехтиев.

Пребывающая в бракоразводном процессе Анна придерживается такого же мнения, но в преддверии пышной свадьбы занять 350 тыс. у банка на торжество ей казалось отличной идеей. Пара Анна и Алексей прожили после торжества в законном браке всего восемь месяцев, и даже еще не успели расплатиться с кредитом. По словам Анны, ссуду на праздник она оформила на себя, но муж обещал полностью ее выплачивать самостоятельно.

«После нашего расставания позиция моего бывшего мужа изменилась — теперь он готов платить лишь половину от ежемесячного платежа, а вторую приходиться платить мне. Если бы можно было вернуть время, то никогда бы не влезла в долги ради праздника длиною в один день», — сетует собеседница «Газеты.Ru».

Между тем свадебный кредит становится все более распространенным явлением и в мировой практике. Так, аналитическое агентство Upstarts подсчитало, что в период с 2017 по 2018 год объем выданных кредитов на свадьбу в США вырос на 144%.

Средний размер займа составил $10 тыс.

При этом в среднем свадьба обходится американцам в $33 тыс. Но молодожены в США, также, как и россияне, предпочитают не занимать всю сумму в банке, стараясь не влезть в кредитную кабалу с первых дней семейной жизни. Чаще всего ссуда идет на банкет и необычные развлечения, говорится в свежем исследовании Real Weddings Study.

По их данным, новобрачные обычно берут не более 45% в кредит от общей стоимости свадебных торжеств.

Но бывают случаи, когда в погоне за пышным торжеством молодые люди готовы пойти на преступление. Так, житель Техаса ради желанной свадьбы ограбил банк. Мужчина, угрожая пистолетом, рассказал, что деньги ему нужны на оплату праздничного банкета и медового месяца. Впрочем, сама невеста не оценила поступок жениха и заставила его сдаться полиции.