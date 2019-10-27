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Россияне признались в нежелании давать в долг 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Россияне признались в нежелании давать в долг
Фото: Reuters
48,8 процента россиян не дают деньги в долг. Это следует из опроса, который провел «Коммерсантъ».
25,2 процента опрошенных предпочитают терпеливо ждать и тактично напоминать о долге. 12,9 процента респондентов заявили, что им приходится прощать долги.
Повезло с возвратом долгов лишь 7,8 процента россиян — им всегда вовремя возвращают деньги. Остальные 5,3 процента предпочитают действовать решительно: забирают одолженные средства самостоятельно, привлекают специально обученных людей или возвращают долг с помощью государства.
Издание также спросило у известных бизнесменов и деятелей культуры, одалживают ли они и получают ли долги обратно. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что у него есть «веер расписок» от людей, которые должны ему деньги, но почти все они долг не вернули.
«Ничего в этой ситуации сделать невозможно: суды такие дела не решают, а пойти и дать человеку в лоб — себе дороже», — пожаловался продюсер.
Он добавил, что иногда давать в долг бывает опасно для жизни, потому что должники могут «заказать» кредиторов. Он и его жена, певица Валерия, предпочитают не одалживать деньги и не брать в долг самим.
Генеральный директор Бюро моделирования перспективного развития Владимир Семаго, напротив, отметил, что продолжает давать в долг тем, кому деньги нужны больше, чем ему самому.
Опрос проводился на сайте газеты «Коммерсантъ», его прошли более 8,5 тысячи человек.
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Теги:
Личный счет , Недвижимость , Владимир Семаго , Иосиф Пригожин , Валерия , Газета "Коммерсантъ"
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