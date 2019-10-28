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Российских музыкантов назвали главными жертвами пенсионной реформы 

Ura.Ru 1 час назад
Названы главные жертвы пенсионной реформы
Фото: ТАСС
Российские музыканты и композиторы оказались главными жертвами стартовавшей в январе в стране пенсионной реформы. Такое мнение высказал член Союза композиторов Петербурга Михаил Журавлев.
«Пенсионные законы в современной России сильно ударили по социальному положению музыкантов-композиторов. Начнем с того, что изначально пенсионные законы современной России на нас отразились самым непосредственным образом, потому что из реестра профессий по недоумствию составителей законов выпала профессия композитор. Такой профессии просто нет в реестре», — рассказал деятель культуры изданию «Красная весна». Он также подчеркнул, что не встречал ни одного положительного или нейтрального отзыва о пенсионной реформе среди своих коллег-музыкантов и композиторов. Однако выразить консолидированную позицию по поводу повышения пенсионного возраста творческие люди не смогли из-за отсутствия цеховой солидарности, уточнил Журавлев.
С 1 января в России была запущена пенсионная реформа. Она предполагает постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин (65 лет) и женщин (60 лет). В 2018 году мужчины выходили на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55 лет, напоминает «Национальная служба новостей».
Недавно экономист Владислав Жуковский заявил, что в правительстве рассматривают очередное повышение пенсионного возраста. Для мужчин новые значения якобы могут составить 68 лет, для женщин — 63 года. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что власти вновь хотят поднять пенсионный возраст в стране. Представитель главы государства сообщил «URA.RU», что такой темы «нет в повестке Кремля».
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Комментарии16 
Теги:
Личный счет , Владислав Жуковский , Дмитрий Песков
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