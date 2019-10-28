Названы главные жертвы пенсионной реформы

Российских музыкантов назвали главными жертвами пенсионной реформы

Российские музыканты и композиторы оказались главными жертвами стартовавшей в январе в стране пенсионной реформы. Такое мнение высказал член Союза композиторов Петербурга Михаил Журавлев.

«Пенсионные законы в современной России сильно ударили по социальному положению музыкантов-композиторов. Начнем с того, что изначально пенсионные законы современной России на нас отразились самым непосредственным образом, потому что из реестра профессий по недоумствию составителей законов выпала профессия композитор. Такой профессии просто нет в реестре», — рассказал деятель культуры изданию «Красная весна». Он также подчеркнул, что не встречал ни одного положительного или нейтрального отзыва о пенсионной реформе среди своих коллег-музыкантов и композиторов. Однако выразить консолидированную позицию по поводу повышения пенсионного возраста творческие люди не смогли из-за отсутствия цеховой солидарности, уточнил Журавлев.

С 1 января в России была запущена пенсионная реформа. Она предполагает постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин (65 лет) и женщин (60 лет). В 2018 году мужчины выходили на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55 лет, напоминает «Национальная служба новостей».