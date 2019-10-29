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В правительственном вузе советуют россиянам не надеяться на пенсию 

Ura.Ru 1 час назад
Россиянам не стоит рассчитывать на государственную пенсию, так как она не сможет спасти их от бедности. Такое мнение высказал проректор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.
«Государственная пенсионная система обеспечивает людей исключительно от нищеты, от бедности она людей спасти не может, поэтому, если человек хочет жить нормально в старости, ему нужно обеспечивать самостоятельно тот уровень дохода, который он хочет иметь», — заявил он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
По словам Зубца, единственный способ для россиян комфортно жить в старости — заранее откладывать на нее деньги, не надеясь на пенсии от государства. Эксперт полагает, что гражданам страны нужно не покупать себе различные товары, а копить деньги на достойную жизнь в пожилом возрасте.
Ранее руководитель Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил о том, что для возобновления индексации пенсий работающих пенсионеров потребуется 368 млрд рублей, но таких денег у государства нет.
«Это большие деньги», — подчеркнул Дроздов. Однако эксперты всерьез усомнились в правдивости слов главы ПФР.
В частности, по мнению экономиста Василия Колташова, громкое заявление главы Пенсионного фонда России о том, что в фонде нет средств на индексацию пенсий, вполне можно считать ложью, отмечает «Царьград». Также заявление Дроздова подвергли резкой критике экс-депутата Госдумы РФ Сергей Обухов и экономист Наталья Зубаревич.
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Комментарии31 
Теги:
Личный счет , Видео , Сергей Обухов , Наталья Зубаревич , Алексей Зубец , Антон Дроздов , Василий Колташов , Пенсионный фонд РФ , Госдума , Финансовый университет , Царьград ТВ
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