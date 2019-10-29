В правительственном вузе советуют россиянам не надеяться на пенсию

Алексей Зубец. Россиянам не стоит рассчитывать на государственную пенсию, так как она не сможет спасти их от бедности. Такое мнение высказал проректор Финансового университета при правительстве России

«Государственная пенсионная система обеспечивает людей исключительно от нищеты, от бедности она людей спасти не может, поэтому, если человек хочет жить нормально в старости, ему нужно обеспечивать самостоятельно тот уровень дохода, который он хочет иметь», — заявил он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По словам Зубца, единственный способ для россиян комфортно жить в старости — заранее откладывать на нее деньги, не надеясь на пенсии от государства. Эксперт полагает, что гражданам страны нужно не покупать себе различные товары, а копить деньги на достойную жизнь в пожилом возрасте.