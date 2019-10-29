Треть россиян оптимизируют свои покупки

Треть россиян стараются приобретать товары более дешевых брендов. Каждый пятый россиянин (22%) покупает только те товары, которые он точно будет использовать. 17% покупателей выбирают товары по промоакциям и скидкам, а также ищут магазины со специальными предложениями. Сокращают частоту похода в магазин с целью уменьшения трат 12% респондентов. Лишь 16% россиян не экономят, свидетельствуют данные исследования холдинга Ромир.

В ходе исследования выяснилось, что самую большую на данный момент категорию покупателей составляют оптимизаторы. К ним относятся покупатели, которые стараются покупать товары более дешевых брендов и не покупать дорогие виды продуктов. За последние 5 лет доля подобных покупателей увеличилась на 10 п.п. и сейчас составляет 33% россиян. Кроме того, большой по численности группой все еще остаются рационализаторы (22%) — покупатели, которые стараются составлять списки необходимых товаров, всегда им следовать и приобретать товары, только если уверены, что точно будут их использовать. Доля подобных покупателей снизилась на 10 п.п. за пять лет, однако по-прежнему остается довольно крупной.

Самый большой рост продемонстрировали, так называемые, черри-пикеры, т. е. покупатели, которые всегда ищут промоакции и скидки на товары, которые они регулярно приобретают. Рост за рассматриваемый период составил целых 14%, что в итоге позволило доле Черри-пикеров вырасти более чем в пять раз (с 3% до 17%).

Ростом (с 10% до 12%) также отметились те покупатели, которые реже ходят в магазины с целью сокращения трат и контролирования своего бюджета — запасливые. Им же свойственна и закупка товаров впрок. А вот доля покупателей, которые ни на чем не экономят и готовы платить за высокий уровень качества и обслуживания, сократилась ровно в 2 раза. Теперь противников экономии стало 16%, тогда как в 2014 году доля подобных покупателей составляла почти треть россиян (32%).