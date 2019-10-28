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Стала известна сумма, которую потратят американцы на Хэллоуин 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
Названа сумма, которую потратят американцы на Хэллоуин
Фото: globallookpress.com
В среднем каждый американец планирует потратить 86,27 долларов на празднование Хэллоуина. Об этом свидетельствуют данные Национальной федерации розничной торговли.
Принять участие в праздновании Хэллоуина планируют 172 миллиона американцев. По сравнению с 2018 годом увеличилось число человек, которые совершают покупки для празднования Хэллоуина. Ритейлеры активно запасаются конфетами, декорациями, а также костюмами ведьм, вампиров и супергероев, передает «Интерфакс».
Согласно результатам опроса, американцы планируют потратить в общей сложности 3,2 миллиарда долларов на костюмы, 2,6 миллиарда долларов на сладости, 2,7 миллиарда долларов на праздничные украшения и 390 миллионов долларов на поздравительные открытки.
Кроме того, 29 миллионов жителей США планируют наряжать своих домашних животных в костюм тыквы, хот-дога и или супергероя.
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Теги:
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