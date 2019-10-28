Названа сумма, которую потратят американцы на Хэллоуин

Стала известна сумма, которую потратят американцы на Хэллоуин

В среднем каждый американец планирует потратить 86,27 долларов на празднование Хэллоуина. Об этом свидетельствуют данные Национальной федерации розничной торговли.

Принять участие в праздновании Хэллоуина планируют 172 миллиона американцев. По сравнению с 2018 годом увеличилось число человек, которые совершают покупки для празднования Хэллоуина. Ритейлеры активно запасаются конфетами, декорациями, а также костюмами ведьм, вампиров и супергероев, передает «Интерфакс».

Согласно результатам опроса, американцы планируют потратить в общей сложности 3,2 миллиарда долларов на костюмы, 2,6 миллиарда долларов на сладости, 2,7 миллиарда долларов на праздничные украшения и 390 миллионов долларов на поздравительные открытки.

Кроме того, 29 миллионов жителей США планируют наряжать своих домашних животных в костюм тыквы, хот-дога и или супергероя.