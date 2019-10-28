Туристы заплатят: Турция вводит новый налог

Власти Турции намерены ввести «налог на проживание» для всех объектов, которые оказывают какие-либо услуги туристам. Так, с апреля 2020 года отелям придется выплачивать в бюджет страны 1-2% от стоимости всех оказываемых услуг. Однако это цифры не окончательные, так как глава государства может понизить или увеличить ставку.

Турецкие власти планируют ввести новый налог на все услуги, которые отели предоставляют туристам. Нововведение может также коснуться и популярных у россиян курортов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР)

Этот сбор получил название «налог на проживание», однако его будут платить не сами туристы, а «объекты размещения, включая гостиницы, мотели, апартаменты, гостевые дома и кемпинги».

«Отели будут платить такой налог как с цены размещения гостя, так и с остальных оказываемых ему услуг, в том числе питания, услуг бассейна и SPA, конференций, развлечений», — говорится в сообщении ассоциации

По данным АТОР, налог вступит в силу с 1 апреля следующего года. «До конца 2020 года его ставка составит 1% от совокупной стоимости услуг, оказанных гостю. Но в 2021 году объектам размещения придется платить в бюджет страны уже 2% от стоимости оказываемых услуг», — утверждают эксперты. Однако отмечается, что пока эти цифры не точные, так как президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может уменьшить или увеличить эту ставку в три раза.

Вместе с тем возможный рост налогов не должен сказаться на стоимости турпакетов, так как отельеры уже объявили контрактные цены на предстоящий год. «Так что у таких отельеров сейчас нет возможности добавить новый налог в уже утвержденные контрактные цены. У тех, кто еще не выставил в продажу свои номера возможность заложить в цену новый сбор еще остается. И все же, по крайней мере, в 2020 году оплачивать этот налог отельный бизнес, по большей части, будет сам», — считают в АТОР.

Также отмечается, что с 2021 года «налог на проживание» уже будет включен в стоимость пакета услуг турецких гостиниц. Это приведет к повышению стоимости как минимум на 2%.

Вместе с тем исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отметила в комментарии «Интерфаксу», что на сегодняшний день еще рано говорить о повышении цен из-за нового закона.

«Пока рано говорить о влиянии налога на цены у российских туроператоров. Законопроект только обсуждается, в любом случае, есть большая вероятность, что он будет дорабатываться. Но стоит отметить, что стоимость путевок в Турцию точно не вырастет больше ставки налога», — указала она.

Подобного мнения придерживается и исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин , считающий, что налог отразится на стоимости туров пропорционально. «Безусловно, рост расходов — всегда негативное явление, в том числе для отельеров. Плюс это станет тяжким бременем для недорогих объектов размещения. У них база повышения цены ниже, но также и маржинальность ниже», — поясняет он.

Тремя днями ранее АТОР объявила о том, что туроператоры открыли продажу путевок в Турцию на следующий год. В прошлом году туристы получили возможность покупки путевки на лето будущего года только в ноябре.

Уточняется, что на этапе раннего бронирования действуют самые привлекательные цены, так как скидки достигают 50%. Цены постепенно начнут расти, начиная примерно с конца ноября.

Тем временем турагенты ожидают повышения роста спроса на раннее бронирование. Клиенты, как отмечает АТОР, стали чаще покупать путевки заранее не только из-за более низких цен, но и из-за того, что мест в нужном отеле может потом и не оказаться.

Однако неизвестно, повысится ли спрос на путевки в Турцию в свете событий лета и осени этого года, когда российские туристы погибали в популярных отелях один за другим.

Так, несколько дней назад в клинике Антальи скончалась россиянка Нелля Лаптева, передает портал E1.ru. Женщина умерла после занятий аквааэробикой на территории отеля.

6 октября она прилетела со своей дочерью на отдых. Спустя два дня аниматоры гостиницы, в которой остановились жительницы города Дегтярска Свердловской области, предложили туристке сходить на аквааэробику.

После занятия женщине стало плохо, и она упала без сознания на бортик бассейна. Врачи отеля не смогли ее реанимировать, в итоге россиянку госпитализировали в экстренном порядке.

В больнице Антальи ей сделали компьютерную томографию, которая показала кровоизлияние в мозг. Помимо этого, согласно результатам обследования, причиной обморока стал инсульт, который произошел из-за хронического заболевания. У Лаптевой была аневризма. Однако, по словам родственников, они не знали об этом недуге.

Спустя несколько дней женщине сделали операцию, прогнозируя улучшение состояния. Однако на утро у нее поднялось давление, из-за чего впоследствии медики приняли решение о введении пациентки в искусственную кому.

Когда гражданка РФ находилась в коме, врачи сообщили родственникам о том, что у пациентки начались спазмы. Специалисты намеревались провести тест, который бы показал, жив ли мозг женщины, однако 24 октября она скончалась.

Семье Лаптевых приходилось решать вопросы со страховой компанией. По словам дочери покойной, ее сначала заверили, что страховка покроет все расходы на лечение. Однако потом оказалось, что компания не будет ничего выплачивать, так как женщина умерла из-за хронического заболевания, при котором оплата расходов не предусмотрена. Тем не менее после смерти женщины организация пообещала оплатить перевоз тела женщины на родину.