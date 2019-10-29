Супруги стали миллионерами и досрочно ушли на пенсию

Супруги нашли способ досрочно выйти на пенсию и стать миллионерами

Супружеская пара из американского города Сан-Франциско, штат Калифорния, решила досрочно выйти на пенсию и сберегла более двух миллионов долларов (127,6 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

41-летняя Кристина (Christina) и 39-летний Амон Браунинг (Amon Browning), у которых два ребенка, признались, что накопили большую сумму денег благодаря грамотным инвестициям, умеренным расходам и подработке таксистами. На основной работе городского проектировщика супруг получал 98 тысяч долларов в год (6,3 миллиона рублей), а его жена — 70 тысяч долларов (4,5 миллиона рублей) на позиции федерального прокурора.

Амон осознал, что хочет уйти на пенсию раньше положенного срока в 2011 году, когда получил награду за десятилетний стаж работы. На той же церемонии наградили другого мужчину, который проработал 40 лет. «Это был переломный момент. Я понял, что человек может работать многие годы и на выходе получить лишь листок бумаги, — вспоминает американец. — Я хотел от жизни большего».

Он решил выйти на пенсию к 40 годам и поделился своими мыслями с Кристиной. Супруга поддержала амбициозную цель мужа. Пара разработала десятилетний план, по которому к 2021 году они должны были стать финансово независимыми. Они приступили к действиям в 2013 году.

Семья присоединилась к общественному движению Financial Independence Retire Early (FIRE).

«Организация подсказывает, как правильно сберегать, зарабатывать и инвестировать, — утверждает Кристина. — Но сначала тебе нужно поверить в то, что это реально. Ты должен изменить свое мировоззрение».

Супруги покупали дома, требующие ремонта, облагораживали их, после чего продавали с небольшой наценкой.

«Таким образом мы отремонтировали и продали три объекта недвижимости», — рассказывает Амон.

На перепродаже они заработали более 400 тысяч долларов (25,5 миллиона рублей).

Затем пара работала таксистами в компаниях Uber и Lyft. «Со временем это превратилось в некий лайфхак по зарабатыванию денег. Эти организации платили 40 долларов (2,6 тысячи рублей — прим. „Ленты.ру“) в час просто за то, что у тебя открыто приложение, — признается супруг. — Мы могли не обслуживать клиентов, но бонус все равно начислялся. Мне кажется, около 26 тысяч долларов (1,7 миллиона рублей — прим. „Ленты.ру“) мы заработали именно таким образом».

Кроме того, Браунинги сменили свой новый внедорожник BMW на минивен, который обошелся им всего в 800 долларов (51 тысяча рублей). Семья продолжала путешествовать по странам, заранее продумывая все затраты и выискивая способы сэкономить. В результате пара накопила необходимую им сумму и вышла на пенсию в июле 2019 года — на два года раньше, чем планировала изначально.

Сейчас семья живет в Португалии, их ежемесячные траты составляют около 4,5 тысячи долларов (286,6 тысячи рублей). Вместе с детьми они изучают португальский язык, путешествуют по Европе и занимаются спортом. Также они ведут YouTube-канал Our Rich Journey, где рассказывают о досрочном выходе на пенсию.