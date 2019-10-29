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В Минэкономразвития предложили изменить подход к учету бедности в России 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
В России предложили изменить учет бедности
Фото: РИА Новости
Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства, которое предлагает внести изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, сообщает РБК.
Согласно документу, с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать показатели об уровне бедности данными о доходах населения. Такой информацией с ведомством будут делиться Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР) .
Оценка уровня бедности будет происходить после интеграции показателей Росстата с информацией ФНС и ПФР. Верифицированные данные по стране и каждому отдельному региону будут публиковаться 29 декабря.
Еще одно нововведение касается изучения и анализа информации об условиях жизни, финансовом положении и условиях трудовой деятельности семей с детьми и пенсионеров. Ожидается, что Росстат приступит к этой работе также с 2020 года с охватом 25 тысяч домохозяйств.
Основной целью нововведения станет повышение качества статистики бедности в России. Ожидается, что оно поможет усилить адресность социальной помощи от государства.
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Теги:
Личный счет , Экономика , Росстат , Федеральная налоговая служба , Пенсионный фонд РФ , Минэкономразвития
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