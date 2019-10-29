Подсчитаны потери россиян от продэмбарго

«Ъ»: экономисты впервые оценили потери россиян от продовольственных контрсанкций

Отказ от санкционных продуктов стоит российским потребителям 445 млрд руб. в год в ценах 2013 года, к такому выводу пришли экономисты, пишет «Коммерсантъ».

Бриф исследования «Российское продовольственное эмбарго: пять лет спустя» опубликован на форуме исследований Восточной Европы и переходных экономик.

Так, общие потери потребителей составляют около 3 тыс. руб. на человека в год. Это составляет 4,8% стоимости минимальной продовольственной корзины.

При этом отмечается, что к группе «успех импортозамещения» отнесли птицу, свинину и помидоры — реальные цены них выросли к 2016 году, но последующий рост внутреннего производства к 2018 году обеспечил падение цен ниже уровня 2013 года и рост потребления.