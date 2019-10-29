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В сеть утекла самая большая в истории база банковских карт 

Lenta.ru + ещё 4 3 часа назад
В сеть утекла самая большая в истории база банковских карт
Фото: Lenta.ru
Эксперты в области кибербезопасности из компании Group-IB обнаружили в сети базу с 1,3 миллиона данных платежных карт. О находке на форуме Joker's Stash сообщается на официальном сайте организации.
Специалисты называют файл под названием INDIA-MIX-NEW-01 самым крупным массивом данных карт, опубликованных в сети. Его стоимость предварительно оценили в 130 миллионов долларов (более 8,3 миллиарда рублей): по 100 долларов за один дамп. База была опубликована 28 октября.
98 процентов кредитных и дебетовых карт, находящихся в базе, принадлежат клиентам индийских банков, при этом 18 процентов представленных дампов относятся к одному банку Индии. Один процент опубликованных карт относится к одной из колумбийских финансовых организаций.
Ранее стало известно, что более половины приложений российских банков оказались плохо защищенными. Хакеры смогли не только просматривать некоторые из них, но редактировать информацию.
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