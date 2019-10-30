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Опрос: россияне мечтают о пенсии в 40 тысяч рублей 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 25 минут назад
Россияне рассказали, о какой пенсии мечтают
Фото: РИА Новости
Большинство россиян не считают пенсию основным источником доходов в старости. Но при этом граждане заявили, что хотели бы получать пенсию в 40 тысяч рублей. Это следует из опроса, проведенного специалистами портала по поиску работы Superjob.
По мнению россиян, после выхода на заслуженный отдых, они должны получать пенсию в 40 тысяч рублей. Запросы жителей Москвы и Санкт-Петербурга чуть выше среднего — 43 тыс. рублей. А у жителей Кирова и Набережных Челнов «пенсия мечты» наоборот ниже — 34 тыс. рублей. Уральцы же мечтают получать пенсию в 39,3 тыс. рублей.
Граждане поделились, что жить в старость только на пенсию они не планируют. На работу и подработку рассчитывают 30% опрошенных, на государственные пенсии полагаются только 22-24% граждан, жить на сбережения планируют 14% респондентов, а 3% будут ждать помощи от детей или НПФ.
Добавим, что опрос проводился в 389 населенных пунктах, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек, пишет «Коммерсантъ».
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, россиянам рассказали, как накопить на пенсию в 30 тысяч рублей. Для этого можно делать отчисления в Негосударственный пенсионный фонд или же открыть обычный вклад в банк для денежных переводов.
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Теги:
Личный счет , ФедералПресс
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