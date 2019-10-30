Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.84
$
64.00
70.91
71.10
Прогноз
04.11 – 11.11
$
63.92
71.01
Индексы и котировки Brent
61.52
–0.42 Золото
1491.03
–0.09 РТС
1432.16
–0.29
Динамика валют
EUR / USD
30.10
1.1110
+0.0077
15.10
1.1033
27.10
16.10
04.10

Россиянам пообещали рост пенсий 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Россиянам пообещали рост пенсий
Фото: ТАСС
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что за ближайшие три года пенсии вырастут на 18 процентов. Об этом сообщает «Российская газета».
По данным издания, с таким заявление Дроздов выступил на заседании генерального совета Федерации независимых профсоюзов России.
Такой рост пенсий заложен в проекте бюджета ПФР, который уже принят Госдумой в первом чтении и это намного больше уровня инфляции, которая, по прогнозам, не должна превысить четырех процентов в год, пояснил глава пенсионного фонда.
Дроздов также пообещал, что пенсии будут расти быстрее инфляции как минимум до 2024 года.
«Рамблер» писал, что 29 октября первый зампред ЦБ Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев представили законопроект о гарантированном пенсионном плане. Согласно документу, россиянам предлагается самим финансировать свою негосударственную пенсию, при этом участие в гарантированном пенсионном плане будет только добровольным.
Видео дня. Цифры пугающие: бум банковского мошенничества
Комментарии4 
Теги:
Личный счет , Антон Дроздов , Сергей Швецов , Алексей Моисеев , Пенсионный фонд РФ , Госдума , Совет Федерации , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа стоимость самой дешевой «однушки» в Москве
Названа стоимость самой дешевой «однушки» в Москве
Дания приняла решение по «Северному потоку-2»
Дания приняла решение по «Северному потоку-2»293
Газовый мир России и Украины возможен при одном условии
Газовый мир России и Украины возможен при одном условии3
Украина подготовилась к зиме без российского газа
Украина подготовилась к зиме без российского газа2
Бразилию позвали в ОПЕК
Бразилию позвали в ОПЕК
Видео
Россиянам предложили самим накопить на пенсию
01:27
Россиянам предложили самим накопить на пенсию
Личный счет
В Госдуме оценили слова депутата Рады о газовой войне
00:43
В Госдуме оценили слова депутата Рады о газовой войне
Экономика
Дания приняла решение по «Северному потоку-2»
01:07
Дания приняла решение по «Северному потоку-2»
Экономика
«Совхоз им. Ленина» отсудил у Грудинина более 1 млрд рублей
04:26
«Совхоз им. Ленина» отсудил у Грудинина более 1 млрд рублей
Недвижимость Другое
Белоруссия заменит российскую нефть
03:25
Белоруссия заменит российскую нефть
Рынки Компании
Аппетит к риску: в Россию влили миллиарды
01:00
Аппетит к риску: в Россию влили миллиарды
Экономика Статьи
«Силу Сибири» заполнили газом
04:13
«Силу Сибири» заполнили газом
Экономика Компании
Дачникам дали новые льготы
03:33
Дачникам дали новые льготы
Недвижимость Личный счет
В Москве исчезло дешевое жилье
15:10
В Москве исчезло дешевое жилье
Недвижимость
Раскрыт интерес Меркель в примирении России и Украины
12:18
Раскрыт интерес Меркель в примирении России и Украины
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение