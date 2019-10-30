Россиянам пообещали рост пенсий

По данным издания, с таким заявление Дроздов выступил на заседании генерального совета Федерации независимых профсоюзов России.

Такой рост пенсий заложен в проекте бюджета ПФР, который уже принят Госдумой в первом чтении и это намного больше уровня инфляции, которая, по прогнозам, не должна превысить четырех процентов в год, пояснил глава пенсионного фонда.

Дроздов также пообещал, что пенсии будут расти быстрее инфляции как минимум до 2024 года.