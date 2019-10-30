Россиянам пообещали рост пенсий 

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что за ближайшие три года пенсии вырастут на 18 процентов. Об этом сообщает «Российская газета».
По данным издания, с таким заявление Дроздов выступил на заседании генерального совета Федерации независимых профсоюзов России.
Такой рост пенсий заложен в проекте бюджета ПФР, который уже принят Госдумой в первом чтении и это намного больше уровня инфляции, которая, по прогнозам, не должна превысить четырех процентов в год, пояснил глава пенсионного фонда.
Дроздов также пообещал, что пенсии будут расти быстрее инфляции как минимум до 2024 года.
«Рамблер» писал, что 29 октября первый зампред ЦБ Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев представили законопроект о гарантированном пенсионном плане. Согласно документу, россиянам предлагается самим финансировать свою негосударственную пенсию, при этом участие в гарантированном пенсионном плане будет только добровольным.