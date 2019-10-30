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04.10

Названа сумма украденных у россиян денег 

Рамблер + ещё 1 21 минуту назад
Общий ущерб от кибермошенничества в 2018 году составил около 2 млрд рублей. Об этом со ссылкой на руководителя рабочей группы по защите прав пользователей интернета, председателя комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича сообщает «Интерфакс».
Малькевич отметил, что 1,5 млрд были украдены при помощи интернет-банкинга. При этом средняя потеря каждого обманутого россиянина составляла от 100 до 500 тысяч рублей.
Мошенничества происходят через подменные номера, однако «не все люди это понимают», подчеркнул председатель комиссии Общественной палаты.
Александр Малькевич также привел данные о раскрываемости киберпреступлений. Так, из совершенных в России в 2018 году 206 тысяч таких преступлений было раскрыто всего 35 тысяч.
«Рамблер» писал, что ранее глава компании Group-IB Илья Сачков рассказал о новом виде мошенничества, с которым столкнулись клиенты российских банков. По его словам, злоумышленники похищают деньги с помощью установки на смартфоны программ удаленного доступа.
Комментарии22 
Теги:
Личный счет , Видео , Александр Малькевич , Илья Сачков , Общественная палата России , Интерфакс
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