В Москве увеличился прожиточный минимум пенсионеров

Мосгордума приняла в первом чтении проект закона об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в столице. На основании документа впоследствии будет определяться региональная социальная доплата к пенсии на 2020 год, передает корреспондент «ФедералПресс».

Согласно документу, величина прожиточного минимума столичного пенсионера увеличится на 463 рубля и составит 12 тысяч 578 рублей. Депутаты обратили внимание, что рост составит около 3,7%, хотя, по прогнозам ЦБ , инфляция будет на уровне 4%.

«Мы сегодня говорим о расчете прожиточного минимума в целях определения региональных социальных доплат. Здесь очень важно не путать те выплаты, которые в совокупности получает московский пенсионер, которые выплачивает Пенсионный фонд Российской Федерации, те льготы и пособия, которые платит Москва по льготным категориям, ту региональную доплату, которую город устанавливает», — подчеркнул заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

По словам докладчика, такая сумма прожиточного минимума устанавливается не в целях экономии бюджетных средств города Москвы. Причиной послужили «жесткие рамки федерального законодательства».

«Много или мало — эта категория у каждого своя… Но мы должны сейчас четко пройти по законодательству, принять документ, поработать с городом Москвой и потом уже вносить предложения», — заявила депутат Мосгордумы Людмила Гусева.

По словам госпожи Гусевой, меньше обозначенной в законопроекте суммы столичный пенсионер получать не сможет. Отметим, что на 2019 год прожиточный минимум для тех, кто вышел на пенсию, составляет 12 тысяч 115 рублей.