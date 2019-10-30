Утвержден рост тарифов ЖКХ на следующий год

Правительство утвердило максимальный рост цен на ЖКХ в 2020 году

Правительство утвердило индексы изменения размера платы за коммунальные услуги на 2020 год, которые определяют максимально допустимый рост совокупного платежа граждан в среднем по соответствующему региону, сообщили в пресс-службе правительства со ссылкой на соответствующее распоряжение.

«Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год», — говорится в документе.

Индексы установлены в виде формулы, их значения ежегодно определяет правительство. Наибольшие значения индекса установлены для Чеченской республики (6,5), Кабардино-Балкарской республики (5,4) и республики Дагестан (5,2), наименьшие — для Ненецкого автономного округа (2,4), Мурманской области и Пермского края (3).

В июне 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, предполагающее усиление контроля за ценами на коммунальные услуги, недопущение их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции.

«Сейчас для субъектов федерации мы устанавливаем предельные индексы роста платы за коммуналку. Они, в свою очередь, определяют их для муниципалитетов. При этом есть ряд оснований, которые позволяют эти индексы превышать, и далеко не все эти основания справедливы. Теперь таких оснований стало меньше в соответствии с этим документом», — цитировала пресс-служба слова Медведева.

По его словам, после вступления постановления в силу «тарифный дисбаланс уже не получится просто так устранить, перекладывая издержки на жителей».