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ВТБ Пенсионный фонд провел первую онлайн-выплату пенсии 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
ВТБ Пенсионный фонд провел первую онлайн-выплату пенсии
Фото: CC0 / picjumbo_com /
АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд (входит в группу ВТБ) провел первую выплату пенсии участнику программы негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) через онлайн-сервис "Личный кабинет", сообщает пресс-служба ВТБ.
Новый сервис позволяет клиентам НПФ ВТБ подавать заявление о назначении негосударственной пенсии онлайн на сайте фонда в "Личном кабинете". Копии необходимых документов загружаются в виде сканов и подписываются простой электронной подписью. В момент подачи заявления и в соответствии с выбранной пенсионной схемой клиент самостоятельно подбирает подходящие ему параметры: периодичность, размер пенсии, а также размер первой выплаты. В соответствии с правилами выплата производится только на банковские реквизиты получателя.
"Мы постоянно развиваем наши сервисы, чтобы взаимодействие с клиентами было максимально комфортным для них. Это является нашей стратегической задачей. Использование новых сервисов "Личного кабинета" упрощает для клиентов НПО возможность получить пенсионную выплату в режиме онлайн, больше не нужно отправлять документы с личными данными по почте, посещать отделение банка или фонда. Кроме того, в кабинете на сайте фонда есть опция поддержки при оформлении возврата НДФЛ — вкладчики программ НПО могут получить социальный налоговый вычет в размере 13% от суммы добровольных взносов", — привели в пресс-службе комментарий генерального директора ВТБ Пенсионный фонд Ларисы Горчаковской.
ВТБ Пенсионный фонд является одним из лидеров рынка пенсионного страхования. По итогам девяти месяцев 2019 года активы НПФ ВТБ выросли на 26% и превысили 252 миллиарда рублей.
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Теги:
Личный счет , Лариса Горчаковская , ВТБ Пенсионный фонд , Банк ВТБ
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