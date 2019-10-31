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Россиянам рассказали об опасностях кредиток 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Россиянам рассказали об опасностях кредиток
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Роспотребнадзор выпустил рекомендации владельцам кредитных карт, в которых рассказал, какие опасности их подстерегают и как не стать жертвой мошенников. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
В первую очередь эксперты посоветовали сразу же подключить мобильный банк и интернет-банк, чтобы контролировать остаток на счете, а также отслеживать все операции с кредитной картой. Эти же инструменты позволят не забыть график платежей по кредиту и отслеживать дату окончания льготного периода, если он есть.
При пользовании картой ведомство попросило не записывать на ней пин-код, при вводе его в общественных местах прикрывать терминал рукой, а саму карту не отдавать в руки никому.
В нескольких пунктах напоминается, что снятые с карты деньги придется вернуть, и если выйти за пределы льготного периода или снимать наличные в банкомате, то придется заплатить проценты. Также гражданам напоминают, что нельзя пропускать ежемесячный платеж, иначе отдавать придется больше.
Отдельно Роспотребнадзор предложил владельцам кредиток покупать только самое необходимое, так как «наличие свободных денег на карте повышает вероятность совершения необдуманных покупок». Ведомство также попросило не совершать с помощью кредиток покупки в интернете, а использовать для этого дебетовые карты.
При утере кредитной карты эксперты советуют немедленно звонить по номеру, который был на ней указан. Для этого номер следует сохранить в телефоне или другом месте.
Ранее сообщалось, что самая сложная ситуация с кредитами в России у охранников, а также социальных и медицинских работников. Они отдают за кредиты до трети заработка. Самая сильная закредитованность населения наблюдается в Амурской, Кировской и Оренбургской областях.
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Теги:
Личный счет , Роспотребнадзор
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