Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.96
$
64.10
71.20
71.20
Прогноз
04.11 – 11.11
$
63.92
71.01
Индексы и котировки Brent
60.23
+0.05 Золото
1513.43
+0.05 РТС
1422.92
+0.07
Динамика валют
EUR / USD
01.11
1.1157
+0.0033
17.10
1.1125
29.10
18.10
07.10

В России подорожали дрова 

News.ru 3 часа назад
В России подорожали дрова
Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press
Средняя стоимость кубического метра дров в России в сентябре 2019 года составила 1266,5 рубля. Это на 51% больше показателей аналогичного периода 2014 года (834,21 рубля). С соответствующими данными Росстата ознакомился News.ru.
Кроме того, цена на дрова подскочила на 6% по сравнению с сентябрём прошлого года: тогда кубический метр можно было приобрети в среднем за 1191,09 рубля.
Ранее News.ru писал о том, что в ночь на 31 октября в Москве был зафиксирован температурный минимум осени. По данным метеостанции на ВДНХ, температура опускалась до минус 3,4 градуса.
Видео дня. Кредитная кабала: как выйти из долговой ямы
News.ru: последние новости
Россиян предупредили о росте тарифов из-за договора по климату Россиян предупредили о росте тарифов из-за договора по климату Услуги ЖКХ в Москве вырастут в 2020 году на 5% Услуги ЖКХ в Москве вырастут в 2020 году на 5% Сбербанк переходит на электронные закладные при оформлении ипотеки Сбербанк переходит на электронные закладные при оформлении ипотеки 
Теги:
Личный счет , Росстат
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пошлина на экспорт нефти из России повышается
Пошлина на экспорт нефти из России повышается
РФ придётся завозить гречку из Белоруссии
РФ придётся завозить гречку из Белоруссии 1
Микрокредиты запретили выдавать под залог жилья
Микрокредиты запретили выдавать под залог жилья
Сделки с недвижимостью защитят от кибермошенников
Сделки с недвижимостью защитят от кибермошенников
Deutsche Bank счел подозрительной сделку с россиянином
Deutsche Bank счел подозрительной сделку с россиянином
Видео
Безмерная коммуналка: как подорожают услуги ЖКХ
00:33
Безмерная коммуналка: как подорожают услуги ЖКХ
Личный счет Статьи
США и Европа начали новую «войну»
00:42
США и Европа начали новую «войну»
Экономика Статьи
Россиянам предложили самим накопить на пенсию
01:27
Россиянам предложили самим накопить на пенсию
Личный счет
Раскрыты подробности о строительстве нового мегамоста РФ
08:44
Раскрыты подробности о строительстве нового мегамоста РФ
Компании
Утвержден рост тарифов ЖКХ на следующий год
00:28
Утвержден рост тарифов ЖКХ на следующий год
Личный счет
В Госдуме оценили слова депутата Рады о газовой войне
00:43
В Госдуме оценили слова депутата Рады о газовой войне
Экономика
Дания приняла решение по «Северному потоку-2»
01:07
Дания приняла решение по «Северному потоку-2»
Экономика
«Совхоз им. Ленина» отсудил у Грудинина более 1 млрд рублей
04:26
«Совхоз им. Ленина» отсудил у Грудинина более 1 млрд рублей
Недвижимость Другое
Белоруссия заменит российскую нефть
03:25
Белоруссия заменит российскую нефть
Рынки Компании
Аппетит к риску: в Россию влили миллиарды
01:00
Аппетит к риску: в Россию влили миллиарды
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение