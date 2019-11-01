В России подорожали дрова

Средняя стоимость кубического метра дров в России в сентябре 2019 года составила 1266,5 рубля. Это на 51% больше показателей аналогичного периода 2014 года (834,21 рубля). С соответствующими данными Росстата ознакомился News.ru.

Кроме того, цена на дрова подскочила на 6% по сравнению с сентябрём прошлого года: тогда кубический метр можно было приобрети в среднем за 1191,09 рубля.

Ранее News.ru писал о том, что в ночь на 31 октября в Москве был зафиксирован температурный минимум осени. По данным метеостанции на ВДНХ, температура опускалась до минус 3,4 градуса.