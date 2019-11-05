Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.50
$
63.59
70.70
70.74
Прогноз
04.11 – 11.11
$
63.22
70.60
Индексы и котировки Brent
62.12
–0.26 Золото
1504.35
–0.15 РТС
1468.74
+0.91
Динамика валют
EUR / USD
05.11
1.1131
–0.0019
21.10
1.1150
01.11
22.10
10.10

Кто в России шикует на пенсии 

Рамблер + ещё 1 11 минут назад
«Пенсию мечты» россиян — около 40 тысяч рублей — уже сегодня получают в России представители некоторых профессий. Об этом рассказала «Газета.ру».
Как сообщал «Рамблер», ранее большинство участников опроса Superjob заявило, что пенсия около 40 тысяч рублей ежемесячно обеспечила бы им достойную старость. Запросы респондентов-мужчин превысили запросы женщин: 42,1 тысячи рублей и 37,5 тысячи соответственно.
«Газета.ру» напомнила, что большие пенсии получают депутаты Госдумы. Депутат, проработавший в Госдуме пять-десять лет, может рассчитывать на пенсию в 46 626 рублей (55 процентов от денежного вознаграждения). Парламентарий, стаж которого в Госдуме составляет более десяти лет, получит пенсию в 63 581 рубль (75 процентов от вознаграждения).
Депутат, проработавший как минимум пять лет, имеет право на доплату к пенсии, а парламентарий со стажем менее пяти лет доплату не получает.
Денежное вознаграждение депутата, от которого исчисляется доплата к пенсии, после индексации в 2018 году составляло 84 774 рубля.
Комментарии55 
Теги:
Личный счет , Видео , Экономика , Госдума , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Готовы к остановке»: Украина обойдется без России
«Готовы к остановке»: Украина обойдется без России 66
Данные клиентов российского банка выставили на продажу
Данные клиентов российского банка выставили на продажу
Россиянам дали совет по оформлению микрокредитов
Россиянам дали совет по оформлению микрокредитов
Как будет работать новая пенсионная программа
Как будет работать новая пенсионная программа 1
Россияне еще больше залезут в кредиты
Россияне еще больше залезут в кредиты
Видео
Купят у России: Малайзия пригрозила ЕС
03:21
Купят у России: Малайзия пригрозила ЕС
Рынки Компании
Транзит газа: Украина нашла хитрость против России
01:48
Транзит газа: Украина нашла хитрость против России
Компании Рынки
На Берлин: российский газ пустили в Германию
04:38
На Берлин: российский газ пустили в Германию
Экономика Статьи
В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными
01:00
В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными
Личный счет
Безмерная коммуналка: как подорожают услуги ЖКХ
00:33
Безмерная коммуналка: как подорожают услуги ЖКХ
Личный счет Статьи
США и Европа начали новую «войну»
00:42
США и Европа начали новую «войну»
Экономика Статьи
Россиянам предложили самим накопить на пенсию
01:27
Россиянам предложили самим накопить на пенсию
Личный счет
Раскрыты подробности о строительстве нового мегамоста РФ
08:44
Раскрыты подробности о строительстве нового мегамоста РФ
Компании
Утвержден рост тарифов ЖКХ на следующий год
00:28
Утвержден рост тарифов ЖКХ на следующий год
Личный счет
В Госдуме оценили слова депутата Рады о газовой войне
00:43
В Госдуме оценили слова депутата Рады о газовой войне
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение