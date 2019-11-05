Кто в России шикует на пенсии

«Пенсию мечты» россиян — около 40 тысяч рублей — уже сегодня получают в России представители некоторых профессий. Об этом рассказала «Газета.ру».

Как сообщал «Рамблер», ранее большинство участников опроса Superjob заявило, что пенсия около 40 тысяч рублей ежемесячно обеспечила бы им достойную старость. Запросы респондентов-мужчин превысили запросы женщин: 42,1 тысячи рублей и 37,5 тысячи соответственно.

«Газета.ру» напомнила, что большие пенсии получают депутаты Госдумы . Депутат, проработавший в Госдуме пять-десять лет, может рассчитывать на пенсию в 46 626 рублей (55 процентов от денежного вознаграждения). Парламентарий, стаж которого в Госдуме составляет более десяти лет, получит пенсию в 63 581 рубль (75 процентов от вознаграждения).

Депутат, проработавший как минимум пять лет, имеет право на доплату к пенсии, а парламентарий со стажем менее пяти лет доплату не получает.

Денежное вознаграждение депутата, от которого исчисляется доплата к пенсии, после индексации в 2018 году составляло 84 774 рубля.