Россиянам разрешат досрочно тратить пенсионные накопления

Россиянам хотят разрешить досрочно тратить пенсионные накопления

Госдуме предложили дать участникам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) право тратить накопленные средства до выхода на пенсию. С такой инициативой выступил депутат-единоросс Дмитрий Скриванов , представляющий в нижней палате парламента Пермский край.

«Деньги граждане смогут потратить на улучшение жилищных условий, получение образования и другие значимые для них нужды», — рассказал парламентарий газете «Известия».

Народный избранник отмечает, что в случае принятия его предложения в России по аналогии с использованием материнского капитала люди смогут получать свои накопления в собственность. Также у граждан появится право распоряжаться ими с максимальной отдачей и эффективностью. В Минфине заявили, что готовы обсудить это предложение пермского депутата.

Ранее Скриванов Госдума РФ в течение ближайшего года намерена окончательно завершить создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России.

До этого стали известны основные положения новой накопительной пенсионной системы РФ (она будет называться ГПП — «гарантированный пенсионный план»). Россияне будут получать накопленные ими деньги в течение 15 лет после наступления пенсионного возраста. Потребовать выплату можно и до этого момента, если человек отчислял деньги в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) в течение 30 лет. Однако многие экономисты полагают, что россияне вряд ли станут массово пользоваться новой системой накопительных пенсий, создание которой анонсировали власти страны. В связи с этим, как считают авторитетные эксперты, ГПП, по сути, может ждать полный провал.