Эксперты: россияне еще больше залезут в кредиты

В России в ближайшее время ожидается кредитный бум. Эксперты уверены, что прогнозируемое кабмином в 2020 году замедление спроса на заемные деньги откладывается.

Минэкономразвития предсказывало снижение объемов потребкредитования в 2024 году, но из-за того, что Центробанк снизил ключевую ставку с 7% до 6,5%, этого может не случиться. Эксперты считают, что граждане будут брать в кредиты электронную технику и прочий ширпотреб.

Ведомство считало, что рост объема оборота розничной торговли в 2020 году может замедлиться с 1,3% до 0,6%. Но вместе с этим в 2021-2024 годах на фоне ожидаемого роста доходов населения может возрасти и спрос на кредиты до 2,7%.

Отмечается, что на сегодняшний день 39,5 млн россиян (54%) имеют кредиты. Большинство граждан имеют один кредит, но есть и такие, кто берет сразу несколько кредитов. В связи с этим увеличивается риск невыполнения взятых на себя финансовых обязательств, пишет «Парламентская газета».

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, большинство россиян не делают сбережений. А те, кто откладывает средства, делают это в наличной форме, а не в банке.