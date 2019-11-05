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Новый вычет: Россиянам компенсируют затраты на фитнес 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
В России введут новый налоговый вычет
Фото: ТАСС
Право получать налоговый вычет на фитнес-услуги может появиться у россиян летом 2020 года, сообщают «Известия». Соответствующий законопроект уже поступил в правительство.
Впервые об инициативе ввести налоговый вычет на занятия спортом, как ранее писал «Рамблер», стало известно в январе 2019 года. Идею выдвинули активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ). Они подчёркивали, что процесс возврата денег должен быть организован по аналогии с налоговыми вычетами за медицинские и образовательные услуги. Авторы проекта отмечали, что список физкультурных услуг, которые попадут в программу будет строго ограничен: «обогатиться» за счёт походов в элитные спортзалы или занимаясь дорогостоящими видами спорта россиянам не удастся. Предполагается, что сумма вычета будет напрямую опираться на стоимость годового абонемента в спортзал: чем дороже абонемент, тем больше сумма вычета. Посетители лоукост-сегмента смогут рассчитывать на выплату не более 2 тысяч рублей, занимающиеся в фитнес-центрах премиум класса получат сумму около 10 тысяч рублей.
Законопроект, утверждающий право на получение налогового вычета, был разработан экспертами Минфина. В апреле инициативу поддержал президент России Владимир Путин: глава государства дал поручение правительству проработать вопрос.
Сегодня пока не известно, на какие конкретно виды услуг будет распространяться нововведение. Однако отмечается, что деньги точно нельзя будет возвратить за посещение спортивных мероприятий и покупку спортивного оборудования.
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Теги:
Личный счет , Экономика , Владимир Путин , Минфин , газета "Известия"
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