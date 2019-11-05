Недельные расходы россиян выросли на 3,9%

Недельные расходы типичной российской семьи за период с 28 октября по 3 ноября выросли на 168 руб., или на 3,9%, по сравнению с показателем за предыдущую неделю, и составили 4511 руб., свидетельствуют данные исследования, проведенного холдингом «Ромир».

«На 44-й неделе объем повседневных расходов продемонстрировал уверенный рост. В среднем за неделю типичная семья потратила на повседневные товары 4511 рублей, что на 3,9% больше, чем неделей ранее … Так, с 28 октября по 3 ноября среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 168 рублей больше, чем неделей ранее», — говорится в сообщении холдинга.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года недельные расходы россиян выросли на 103 руб., или на 2,3%.

В сообщении отмечается, что недельные расходы россиян за отчетный период оказались на 147 руб., или на 3,4%, выше по сравнению со средним значением за последний год.

Исследование холдинга «Ромир» основано на данных потребления 40 тыс. жителей России, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением свыше 10 тыс. человек.