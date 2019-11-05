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Максимальная ставка по вкладам обновила минимум с августа 2018 года 

Rambler News Service 1 час назад
Максимальная ставка по вкладам обновила минимум
Фото: РИА Новости
Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, в третьей декаде октября снизилась на 0,12 п.п. по сравнению с предыдущей декадой — до 6,36%, следует из сообщения Банка России.
Таким образом максимальная ставка по вкладам в России достигла минимума с августа 2018 года. Во второй декаде августа прошлого года показатель достиг 6,32%.
В первой декаде октября 2019 года максимальная ставка по вкладам опустилась на 0,14 п.п. по сравнению с третьей декадой сентября 2019 года — до 6,48%. Во второй декаде октября показатель остался без изменений.
В десятку самых крупных банков по объему привлечения депозитов физических лиц входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-Банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.
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Теги:
Личный счет , Газпромбанк , Московский кредитный банк , Райффайзенбанк Австрия , Банк ВТБ , ФК Открытие , Совкомбанк , Сбербанк России , Промсвязьбанк , Россельхозбанк , Центральный банк России , Альфа-банк
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