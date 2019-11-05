Максимальная ставка по вкладам обновила минимум с августа 2018 года

Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, в третьей декаде октября снизилась на 0,12 п.п. по сравнению с предыдущей декадой — до 6,36%, следует из сообщения Банка России

Таким образом максимальная ставка по вкладам в России достигла минимума с августа 2018 года. Во второй декаде августа прошлого года показатель достиг 6,32%.

В первой декаде октября 2019 года максимальная ставка по вкладам опустилась на 0,14 п.п. по сравнению с третьей декадой сентября 2019 года — до 6,48%. Во второй декаде октября показатель остался без изменений.