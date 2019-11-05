Россиянам предрекли обнищание

Советница Зюганова предрекла скорое обнищание россиян

Годовая инфляция не может быть ниже 7% и в период до 2022 года имеет возможность разогнаться до 10%, а её скрытые факторы станут причиной скорого обнищания россиян. Такое мнение высказала советник лидера КПРФ Геннадия Зюганова по экономическим вопросам Любовь Швец.

В перспективе скрытая инфляция будет проявляться как основной фактор дальнейшего обнищания народа. Это обнищание неизбежно, — цитирует Швец «Свободная пресса».

По мнению экономиста, нынешние российские власти ничего не сделали для создания социально-экономической базы улучшения жизни.

Страна имеет колоссальные ресурсы для того, чтобы мы развивали экономику, производили продукцию, которая пользовалась бы спросом не только у нас, а и за пределами России, и улучшали жизнь народа. Все условия есть, — считает Любовь Швец.

По её мнению, нынешние руководители РФ «выполняют заказ на неолиберальную политику».

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