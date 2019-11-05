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Советница Зюганова предрекла скорое обнищание россиян 

News.ru 2 часа назад
Россиянам предрекли обнищание
Фото: depositphotos.com
Годовая инфляция не может быть ниже 7% и в период до 2022 года имеет возможность разогнаться до 10%, а её скрытые факторы станут причиной скорого обнищания россиян. Такое мнение высказала советник лидера КПРФ Геннадия Зюганова по экономическим вопросам Любовь Швец.
В перспективе скрытая инфляция будет проявляться как основной фактор дальнейшего обнищания народа. Это обнищание неизбежно, — цитирует Швец «Свободная пресса».
По мнению экономиста, нынешние российские власти ничего не сделали для создания социально-экономической базы улучшения жизни.
Страна имеет колоссальные ресурсы для того, чтобы мы развивали экономику, производили продукцию, которая пользовалась бы спросом не только у нас, а и за пределами России, и улучшали жизнь народа. Все условия есть, — считает Любовь Швец.
По её мнению, нынешние руководители РФ «выполняют заказ на неолиберальную политику».
Как писал News.ru, концепция долгосрочного развития России к 2020 году оказалась нереализованной. Аналитики сравнили несколько приоритетных и действительных параметров, исходя из чего и сделали соответствующий вывод.
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Комментарии8 
Теги:
Личный счет , Геннадий Зюганов , КПРФ
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