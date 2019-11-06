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Кому из должников могут простить пени 

Российская Газета 40 минут назад
Кому из должников простят пени
Фото: ТАСС
"Мосэнергосбыт" объявил акцию с литературным названием "Пени исчезают в полночь" — она стартовала с 1 ноября и продлится по 31 декабря. Адресована она жителям Москвы и Подмосковья, поднакопившим долги за пользование электричеством. Должникам, рассказали в пресс-службе компании, простят пени, если до Нового года они заплатят свой долг.
Есть два условия, при которых можно воспользоваться акцией. Первое — оплатить долг и до 26 декабря об этом сообщить в "Мосэнергосбыт". Во-вторых, задолженность не должна превышать 10-15 тысяч рублей. При оплате, поясняют специалисты, жители сами могут вычесть сумму пени из выставленного счета. Если с математикой плохо, можно оплатить весь счет, тогда набежавшие проценты автоматически уйдут в строку "переплата", и их учтут при оплате за электричество в будущем.
Как пояснил "РГ" директор по работе с дебиторской задолженностью Сергей Кюрегян, энергетики хотят показать людям, что вовремя платить по счетам выгоднее, чем копить долги. На практике многие, к сожалению, об этом не задумываются. В результате к примеру, при задолженности 10 тысяч рублей сверху набегает еще 160 рублей пени, а при долге в 15 тысяч — уже 240.
Всего же с начала года и по октябрь физическим лицам столичного региона за просрочку оплаты электричества начислено 250 млн рублей пени. Сам же долг за электроэнергию за это время достиг 3577,55 млн рублей.
— Для того, чтобы такие суммы не копились и человек не оказывался потом в затруднительном положении, мы уже при двухмесячной задолженности предупреждаем его о ней с помощью смс, звонков, в личном кабинете, — пояснил Кюрегян. — И только в случае отсутствия реакции, выставляем счета уже с процентами за долг. Следующий шаг — предупреждение об отключении электроэнергии. Если и это не помогает, а долг достиг 10-15 тысяч рублей, отключаем электроэнергию и обращаемся в суд с иском о взыскании задолженности.
Порядка 76 тысяч человек хватило в этом году первого предупреждения: получив его, они оплатили электроэнергию на сумму 621 млн рублей. А 126,6 тысячи клиентов пришлось выключить энергию. И теперь, чтобы вновь подключить ее, им нужно не только оплатить долг в полном размере, но и заплатить за услугу по подключению квартиры к электросетям.
На "амнистию" могут рассчитывать те, кто погасит долг за электроэнергию до Нового года
В качестве дополнительных мер наказания суды могут еще и запретить должникам выезд за рубеж. Такая меры была применена к 10 тысячам жителей, еще 1,2 тысячи человек также по решению суда не могут совершать сделки с недвижимостью и личным транспортом. Еще у 7,7 тысячи клиентов заблокированы до полного погашения долга банковские счета.
Злостные неплательщики, которым суды уже предписали полностью погасить задолженность перед компанией, на амнистию рассчитывать не могут, как и те, кто погасил долг до 1 ноября.
Узнать, не образовалась ли и у вас задолженность за свет, можно на сайте компании или в приложении "Мой Мосэнергосбыт".
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Комментарии1 
Теги:
Личный счет , Сергей Кюрегян
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