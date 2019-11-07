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В Росстате зафиксировали рост зарплат медработников 

RT на русском + ещё 24 2 часа назад
В Росстате зафиксировали рост зарплат медработников
Фото: РИА Новости
В России за три квартала 2019 года отмечен рост зарплат у всех категорий медицинского персонала. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился RT.
Так, в январе — сентябре 2019 года средняя зарплата врачей в России составила 79 тыс. рублей, что на 7% больше, чем за такой же период прошлого года. Тогда зарплата врачей была 73,6 тыс. рублей.
При этом самую высокую зарплату в 2019 году врачи получали на Чукотке (187,9 тыс. рублей), а самую низкую — в Ингушетии (43,5 тыс. рублей).
Также на 7% выросла зарплата среднего медперсонала (фельдшеров, медсестёр, акушеров) — в этом году она превысила 39 тыс. рублей. В 2018-м зарплата этой категории медработников составила 36,4 тыс. рублей.
Эти специалисты тоже получают самую высокую зарплату на Чукотке (94,6 тыс. рублей), а самую низкую — в Ингушетии (22 тыс. рублей).
Кроме того, на 5% выросла средняя зарплата младшего медперсонала, в частности санитаров и младших медсестёр. В 2019 году она достигла 35,4 тыс. рублей, тогда как год назад составляла 33,6 тыс. рублей.
Работники этой категории получали самые высокие зарплаты в Ямало-Ненецком автономном округе (91,7 тыс. рублей), а самые низкие — в Ингушетии (21,6 тыс. рублей).
Ранее в Росстате назвали размер средней зарплаты в России. По данным ведомства, она составляет 47,7 тыс. рублей.
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Теги:
Личный счет , Росстат
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