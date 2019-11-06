Россиян обманывают по-новому

Клиентам российских банков грозит новое мошенничество: злоумышленники научились получать доступ к почте банковских работников. Как пишут «Известия» со ссылкой на «Лабораторию Касперского» , в переписках мошенники могут найти персональные данные клиентов.

Новая схема фишинга работает так: мошенники присылают сотруднику банка фальшивое приглашение на аттестацию и предлагают ввести логин и пароль от рабочей почты.

Старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова объяснила, что у жертв мошенников может сложиться впечатление, что речь идет об обязательной проверке знаний и навыков, за успешное прохождение которой к тому же обещают денежный бонус.

Письма мошенников содержат ссылки, ведущие на фальшивый HR-портал, где сотрудника просят авторизоваться, введя логин и пароль от рабочей почты. Если сотрудник сделает это, данные отправятся мошеннику.

После этого злоумышленники получают доступ к корпоративной переписке. Если логины и пароли от баз данных с личными данными клиентов или сами базы пересылаются в открытом виде, то они достанутся преступникам.

Директор Центра компетенций по информационной безопасности компании «Техносерв» Сергей Терехов отметил, что в зоне риска из-за нового мошенничества могут оказаться сотрудники кредитных отделов, в почте которых копятся анкеты претендентов на займы

Однако у банков есть множество способов защиты от фишинга. Глава отдела информационной безопасности Райффайзенбанка Денис Камзеев заявил, что попытку сотрудника банка перейти на вредоносную ссылку приостановят, если ресурс категоризирован как фишинговый.

ВТБ рассказали, что банки разграничивают доступ к информации так, чтобы один сотрудник не мог обладать всеми данными о клиенте, и ведут учет работников, получивших доступ к конфиденциальной информации.

Как сообщал «Рамблер», ранее россияне столкнулись с новым мошенничеством: злоумышленники похищают у них деньги с помощью установки на смартфоны программ удаленного доступа.

Программу, похищающую деньги, люди устанавливают на телефоны сами, если мошенникам удается ввести их в заблуждение.