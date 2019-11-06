У россиян не нашли накоплений на пенсию

Три четверти россиян, живущих в крупных городах, не откладывают деньги на будущую пенсию. Такие выводы следуют из опроса Райффайзенбанка , результаты которого опубликовало принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Согласно результатам опроса, регулярно откладывают на старость только 8,3 процента респондентов. Еще 16,3 процента делают сбережения при наличии свободных денег. 36,9 процентов признались, что хотели бы откладывать средства, но пока не имеют такой возможности. Остальные 38,6 процентов респондентов заявили, что не делают сбережений.

Большинство тех, кто все же откладывает деньги на будущее, предпочитают делать это с помощью депозита или накопительного счета — так делают 39,2 процента опрошенных. Еще 28,5 процентов вкладывают средства в ценные бумаги. Заключили договоры с негосударственными пенсионными фондами 16,5 процентов респондентов.

Опрос проводился летом 2019 года в 14 крупных городах России. Всего в исследовании участвовала тысяча человек в возрасте от 20 до 50 лет.

29 октября стало известно, что Центробанк Министерство финансов России разработали гарантированный пенсионный план (ГПП) — новую концепцию пенсионной системы страны. Как отмечалось, она будет распространяться не только на наемных работников, но и на самозанятых, с 2019 года уплачивающих специальный налог.