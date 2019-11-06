Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.57
$
63.60
70.40
70.59
Прогноз
11.11 – 18.11
$
63.69
71.35
Индексы и котировки Brent
63.02
+0.21 Золото
1485.54
–0.02 РТС
1458.59
–0.13
Динамика валют
EUR / USD
06.11
1.1078
–0.0047
22.10
1.1125
03.11
23.10
11.10

У россиян не нашли накоплений на пенсию 

Lenta.ru + ещё 8 2 часа назад
У россиян не нашли накоплений на пенсию
Фото: ТАСС
Три четверти россиян, живущих в крупных городах, не откладывают деньги на будущую пенсию. Такие выводы следуют из опроса Райффайзенбанка, результаты которого опубликовало принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Согласно результатам опроса, регулярно откладывают на старость только 8,3 процента респондентов. Еще 16,3 процента делают сбережения при наличии свободных денег. 36,9 процентов признались, что хотели бы откладывать средства, но пока не имеют такой возможности. Остальные 38,6 процентов респондентов заявили, что не делают сбережений.
Большинство тех, кто все же откладывает деньги на будущее, предпочитают делать это с помощью депозита или накопительного счета — так делают 39,2 процента опрошенных. Еще 28,5 процентов вкладывают средства в ценные бумаги. Заключили договоры с негосударственными пенсионными фондами 16,5 процентов респондентов.
Опрос проводился летом 2019 года в 14 крупных городах России. Всего в исследовании участвовала тысяча человек в возрасте от 20 до 50 лет.
29 октября стало известно, что Центробанк и Министерство финансов России разработали гарантированный пенсионный план (ГПП) — новую концепцию пенсионной системы страны. Как отмечалось, она будет распространяться не только на наемных работников, но и на самозанятых, с 2019 года уплачивающих специальный налог.
Система ГПП должна будет объединить накопительную часть государственной пенсии с негосударственным пенсионным обеспечением, которое сейчас осуществляется посредством добровольных взносов граждан в негосударственные пенсионные фонды. Таким образом, в ведении ПФР останутся только страховые пенсии россиян.
Видео дня. Деньги с карты украли сразу после сдачи биометрии
Последние новости
Отец устроившего бойню солдата рассказал о психическом состоянии сына Отец устроившего бойню солдата рассказал о психическом состоянии сына В Таджикистане уничтожили 15 боевиков при атаке на погранзаставу В Таджикистане уничтожили 15 боевиков при атаке на погранзаставу В Киеве рассказали о просьбе России «понять и простить» 22 миллиарда долларов В Киеве рассказали о просьбе России «понять и простить» 22 миллиарда долларов
Комментарии6 
Теги:
Личный счет , Григорий Березкин , Райффайзенбанк Австрия , Пенсионный фонд РФ , Минфин , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Северный поток-2»: кто выиграл великую газовую войну
«Северный поток-2»: кто выиграл великую газовую войну 234
Клерки подвели клиентов: как воруют банковские данные
Клерки подвели клиентов: как воруют банковские данные
Россияне набрали кредитов ради старых долгов
Россияне набрали кредитов ради старых долгов 2
Украина «высосала из пальца» требования к России
Украина «высосала из пальца» требования к России 331
«Золотые паспорта»: россияне могут потерять Кипр
«Золотые паспорта»: россияне могут потерять Кипр 38
Видео
Как будет работать новая пенсионная программа
02:10
Как будет работать новая пенсионная программа
Личный счет Статьи
Китай выдвинул новые требования к США
00:55
Китай выдвинул новые требования к США
Экономика
«Вакханалия»: что «Нафтогаз» требует от России
04:08
«Вакханалия»: что «Нафтогаз» требует от России
Компании Рынки
Названа дата запуска «Силы Сибири»
04:13
Названа дата запуска «Силы Сибири»
Экономика Компании
Купят у России: Малайзия пригрозила ЕС
03:21
Купят у России: Малайзия пригрозила ЕС
Рынки Компании
Транзит газа: Украина нашла хитрость против России
01:48
Транзит газа: Украина нашла хитрость против России
Компании Рынки
На Берлин: российский газ пустили в Германию
04:38
На Берлин: российский газ пустили в Германию
Экономика Статьи
В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными
01:00
В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными
Личный счет
Безмерная коммуналка: как подорожают услуги ЖКХ
00:33
Безмерная коммуналка: как подорожают услуги ЖКХ
Личный счет Статьи
США и Европа начали новую «войну»
00:42
США и Европа начали новую «войну»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение