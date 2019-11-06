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Глава ЦБ назвала возможные источники утечки персональных данных 

Rambler News Service 1 час назад
Набиуллина назвала возможные источники утечки данных
Фото: ТАСС
Утечка персональных данных граждан может происходить не только из банков, но и через операторов платежных систем, коллекторские бюро, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе парламентского часа в Совете Федерации.
«У нас персональные данные сейчас обрабатываются не только банками. Мне кажется, надо посмотреть и операторы платежных систем. Когда утекают некоторые базы данных не всегда из самих банков, операторы платежных систем, которым переданы эти данные, в том числе и коллекторские бюро, из них могут утекать персональные данные», — заявила она.
Набиуллина отметила, что «назрел общий системный подход», в работе с правительством, может быть, законодательно нужно обеспечивать необходимый уровень защиты персональных данных для того, чтобы было доверие к финансовой системе».
Глава ЦБ подчеркнула, что эта тема ещё не до конца решена. Набиуллина подчеркнула, что «утечка персональных данных — это действительно проблема», «мы ее решаем на уровне и будем дальше усиливать надзор, наши проверки и принятие мер в соответствии с законодательством».
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Комментарии1 
Теги:
Личный счет , Эльвира Набиуллина , Совет Федерации , Центральный банк России
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