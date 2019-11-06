Набиуллина назвала возможные источники утечки данных

Глава ЦБ назвала возможные источники утечки персональных данных

«У нас персональные данные сейчас обрабатываются не только банками. Мне кажется, надо посмотреть и операторы платежных систем. Когда утекают некоторые базы данных не всегда из самих банков, операторы платежных систем, которым переданы эти данные, в том числе и коллекторские бюро, из них могут утекать персональные данные», — заявила она.

Набиуллина отметила, что «назрел общий системный подход», в работе с правительством, может быть, законодательно нужно обеспечивать необходимый уровень защиты персональных данных для того, чтобы было доверие к финансовой системе».

Глава ЦБ подчеркнула, что эта тема ещё не до конца решена. Набиуллина подчеркнула, что «утечка персональных данных — это действительно проблема», «мы ее решаем на уровне и будем дальше усиливать надзор, наши проверки и принятие мер в соответствии с законодательством».