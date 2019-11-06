Ни веры, ни денег: почему мы не копим на пенсию

Три четверти российских граждан хотели бы откладывать средства на свою будущую пенсию, однако у них не получается. Причины банальные — нехватка денег и желание жить «здесь и сейчас». Кроме того, многие не верят в будущее пенсионной системы. Так что копить на старость многие граждане смысла не видят.

Большинство российских граждан не задумываются о том, что на будущую пенсию необходимо откладывать средства. Таких людей 75,5%, и модель их сберегательного поведения не меняется. Об этом со ссылкой на опрос Райффайзенбанка , который банк провел в 14 городах России, где у него есть филиалы, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Исследование банка проходило в течение трех летних месяцев 2019 года в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Омске, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске, Перми, Воронеже и Волгограде. Участниками опроса стала 1 тыс. клиентов кредитной организации в возрасте от 20 до 50 лет.

Только 8,3% людей, участвовавших в исследовании, сообщили, что регулярно сберегают средства на случай нетрудоспособности. И еще 16,3% откладывают деньги на пенсию время от времени, когда они появляются.

Почти 40% участников опроса отметили, что у них есть желание откладывать средства на пенсию, но нет для этого финансовой возможности.

У основной части опрошенных банком людей зарплаты оказалась выше среднего.

Так, когда респондентов попросили указать их ежемесячный доход, то только 10% сообщили, что зарабатывают в среднем менее 30 тыс. рублей, 24% — от 30 тыс. до 60 тыс., 21% — от 60 тыс. до 90 тыс., 17% — от 90 тыс. до 150 тыс. Примерно 18% опрошенных указали, что их доход — свыше 150 тыс. рублей.

Также респонденты в курсе большинства финансовых продуктов и услуг, предлагаемых в России.

Если бы опрос проводился в целом среди россиян, то данные были бы совсем другими. У очень большой части наших сограждан банально нет возможности откладывать деньги не только на будущую пенсию, но и в принципе, так как все доходы съедают необходимые траты на поддержание жизни.

Если ориентироваться на официальные данные, публикуемые Росстатом , то половина населения России получает зарплату ниже 34,3 тыс. рублей в месяц. А примерно 70% населения зарабатывают ниже среднего по стране.

В третьем квартале 2019 года, по данным статистического ведомства, средние денежные доходы на душу населения составили чуть более 35 тыс. рублей.

У большинства населения просто нет возможности откладывать средства на пенсию, так как цены на все товары и услуги растут опережающими темпами — в отличии от заработных плат, говорит директор офиса продаж « БКС Брокер » Вячеслав Абрамов.

Он напоминает, что многие граждане обременены кредитами, и вследствие этого реальные доходы остаются довольно низкими.

При этом нежелание думать о старости, равно как и копить на нее, — совершенно естественно для любого человека, не только в России, но и в любом другом государстве, считает аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов

В России же оно подкрепляется многочисленными денежными реформами, носившими в прошлом в основном конфискационный характер, поясняет аналитик.

В развивающейся экономике, подобной нашей, невозможно накопить собственную, отдельную пенсию в рублях, так как раз в 6-10 лет происходят девальвации, добавляет Антонов.

При этом чтобы копить не в рублях, а в других инструментах, например, в иностранной валюте, нужно обладать минимальной финансовой грамотностью, изучать этот вопрос, разбираться в курсах и в способах составления валютного портфеля, то есть затрачивать на такие накопления время и силы, добавляет он.

А жизнь среднестатистического гражданина состоит, в основном, из череды решения бытовых вопросов, которые занимают все его свободное время.

Многие россияне просто не верят в государственный аппарат, ведь в 1998 году у наших сограждан тоже были накопления на пенсию, и они сгорели в итоге реформ переходного периода, напоминает в свою очередь Абрамов.

Поэтому исторически наши люди не загадывают далеко вперед — то есть не думают о перспективе на 20-30 лет по отношению к своим накоплениям.

Многие сегодня считают, что пенсионная система в ее нынешнем виде вряд ли просуществует еще хотя бы лет 30-40, то есть до того момента, когда нынешние 30-летние люди выйдут на пенсию, полагает Антонов. Так что и копить смысла нет.