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Недельный чек россиян резко вырос 

Rambler News Service 2 часа назад
Недельный чек россиян резко вырос
Фото: РИА Новости
Недельный средний чек россиян за период с 28 октября по 3 ноября вырос на 31 руб. 55 копеек и составил 572 руб., свидетельствуют данные исследования, проведенного холдингом «Ромир».
«На прошедшей 44-й неделе средний чек резко прибавил. За неделю он вырос на 31 руб. 55 копеек (5,8%) и составил 572 руб.», — говорится в исследовании.
Вместе с тем по сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек вырос лишь на 16 копеек.
Неделей ранее недельный средний чек снизился на 4,85 руб., составив 540 руб.
Индекс недельного чека показывает динамику среднего значения стоимости покупок домохозяйств, совершенных в течение недели. Исследование холдинга «Ромир» основано на данных потребления 40 тыс. жителей России, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением свыше 10 тыс. человек.
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