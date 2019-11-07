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Россиян заставят выбрать тип трудовой книжки 

Lenta.ru 42 минуты назад
Россиян заставят выбрать тип трудовой книжки
Фото: РИА Новости
В законопроект об электронных трудовых книжках введена поправка о выборе типа документа. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Комитет Госдумы по труду и соцполитике.
Отмечается, что граждан обяжут предоставить письменное волеизъявление о том, согласен ли он перейти на электронную трудовую или остается с бумажной. Автоматический перевод будет «неправомерным» и может «негативно сказаться на реализации прав» работников, пишет издание.
Кроме того, те, кто не имеет доступа в интернет, всегда смогут представить трудовую книжку в суд и в Пенсионный фонд России (ПФР) для подтверждения трудового стажа.
17 сентября Госдума приняла в первом чтении поправки в Трудовой кодекс и ряд других законов, вводящие электронные трудовые книжки. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, электронные трудовые избавят бизнес от излишних трудозатрат, а работников — от риска потерять сведения о стаже, а также необходимости самостоятельно его восстанавливать.
В случае окончательного принятия поправок бумажные трудовые книжки заменят на электронные в январе 2021 года. Сведения в Пенсионный фонд будут поступать в онлайн-режиме. Работник может не переходить на новую систему, для этого он должен подать соответствующее заявление в отдел кадров. Лицам, впервые поступающим на работу, бумажные трудовые книжки оформляться не будут.
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Комментарии1 
Теги:
Личный счет , Пенсионный фонд РФ , Госдума
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