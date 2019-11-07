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ЦБ раскрыл методы работы телефонных мошенников 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 2 часа назад
В ЦБ раскрыли методы работы телефонных мошенников
Фото: РИА Новости
Первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что телефонные мошенники обладают навыками выстраивать диалог с жертвой так, что человек сам предоставит им свои личные данные, хотя обычно злоумышленники обладают небольшим набором сведений — ФИО и номер телефона.
«Он просто начинает свой разговор, спрашивает, вы это или не вы, и дальше развивает разговор по определенным скриптам, выводя человека на необходимость рассказать злоумышленнику о том, кем он является на самом деле», — приводит РИА «Новости» слова Сычева на международной конференции «Защита персональных данных» в пресс-центре МИА «Россия сегодня».
Сычев предостерег, что мошенники часто могут «сыграть на определенных чувствах человека». Когда жертва начинает догадываться, что ее хотят «развести», злоумышленник начинает переходить на другой уровень общения.
По данным Банка России, в 2018 году более 97% хищений со счетов физических лиц было совершено при помощи приемов социальной инженерии: жертвы сами сообщали номер карты и указанный на ее обороте CVV-код.
Замглавы департамента отметил, что нужно на законодательном уровне стремиться к тому, чтобы спроса на незаконные данные не было. Сычев также объявил, что в следующем году Банк России может запустить ТВ-кампанию для борьбы с социальной инженерией.
Ранее эксперт по киберпреступлениям рассказал газете ВЗГЛЯД, что самый популярный вид кибермошенничества в России — вишинг, когда злоумышленник звонит жертве и представляется сотрудником банка или какого-либо ведомства.
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Комментарии1 
Теги:
Личный счет , Артем Сычев , Центральный банк России , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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