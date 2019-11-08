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Россиянке выписали штраф в 4 млн за две лампочки в бане 

Рамблер 2 часа назад
Россиянке выписали штраф в 4 млн за две лампочки в бане
Фото: ТАСС
Почтальону Ирине Олейниковой выписали штраф на 4 миллиона рублей за неучтенной потребление электроэнергии двумя лампочками в бане, сообщает издание 47news.ru. Потери ресурсоснабжающей организации высчитывали по нормам, учитывающим максимальное потребления за год.
Жительница деревни Большой Сабск Ленинградской области Ирина Олейникова узнала об огромном долге 24 октября. В вину женщине вменили то, что она несвоевременно заключила договор с «Петербургской энергосбытовой компанией» (ПСК): электрики официально провели свет в баню еще 5 июля. В сентябре мастер Ленэнерго отметил, что бездоговорное потребление энергии за два месяца составило 8 киловатт на 25 рублей. Однако спустя полтора месяца эксперты потери пересчитали.
Оказалось, что в этом случае показания не учитываются, а расчёт ведётся из максимально возможного потребления за год с учетом сечения провода.
«44 кВт умножаются на 24 часа и на 365 дней», — приводит издание слова представителя Ленэнерго, который подчеркнул, что штраф получился большим также из-за того, что баня зарегистрирована на юридическое лицо.
По действующей процедуре Ленэнерго должно возместить убытки ПСК, в которой в свою очередь не считают, что потребление энергии в бане почтальона было бездоговорным, поскольку «договор энергоснабжения с гражданами, потребляющими электроэнергию на бытовые нужды, считается заключенным с момента технологического присоединения». Предполагается, что необоснованно наложенный штраф допустили специалисты подрядчика Ленэнерго — компании «Петроэнергоконтроль». Ведётся разбирательство.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Личный счет , Ирина Олейникова , Ленэнерго , 47news.ru
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