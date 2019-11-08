В ФАС заявили о конце «вакханалии» с тарифами ЖКХ

Глава ФАС заявил о прекращении «вакханалии» с тарифами ЖКХ

По его словам, законы «устранили лазейки законодательства 90-х годов, которые позволяли регионам и органам местного самоуправления в общем-то бесконтрольно повышать тарифы выше предельных значений, установленных правительством России ».

«Мы выявили уже около 100 случаев таких попыток после того, как эти законодательные акты вступили в силу. Мы их пресекли…», — приводит РИА Новости его слова.

Глава ФАС отметил, что «вакханалия 90-х и 2000-х годов — а только в прошлом году таких превышений было более 800 — она прекращена».