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Глава ФАС заявил о прекращении «вакханалии» с тарифами ЖКХ 

RT на русском + ещё 10 35 минут назад
В ФАС заявили о конце «вакханалии» с тарифами ЖКХ
Фото: ТАСС
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что «вакханалия 90-х и 2000-х» в сфере тарифов ЖКХ прекратилась.
По его словам, законы «устранили лазейки законодательства 90-х годов, которые позволяли регионам и органам местного самоуправления в общем-то бесконтрольно повышать тарифы выше предельных значений, установленных правительством России».
«Мы выявили уже около 100 случаев таких попыток после того, как эти законодательные акты вступили в силу. Мы их пресекли…», — приводит РИА Новости его слова.
Глава ФАС отметил, что «вакханалия 90-х и 2000-х годов — а только в прошлом году таких превышений было более 800 — она прекращена».
Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение дать право россиянам не оплачивать услуги ЖКХ в случае их несоответствия нормам.
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Теги:
Личный счет , Василий Власов , Дмитрий Медведев , Игорь Артемьев , Владимир Якушев , Госдума , Правительство РФ , ФАС , РИА Новости
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