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В ПФР напомнили, как досрочно выйти на пенсию 

Ura.Ru 1 час назад
В ПФР напомнили, как досрочно выйти на пенсию
Фото: РИА Новости
Россияне могут выйти на пенсию досрочно, если выработали длительный трудовой стаж. Об этом сегодня напомнил Пенсионный фонд России в своем Twitter.
«Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет смогут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста», — рассказали в ПФР.
При этом представители фонда отмечают, что возраст выхода на пенсию в таком случае не может быть ниже 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
К категориям граждан, которым по новым условиям положен ранний выход на пенсию, в ПФР также отнесли многодетных женщин с тремя или четырьмя детьми и безработных предпенсионного возраста, у которых нет возможности трудоустроиться.
Ранее сообщалось, что Минтруд расширит список профессий, представители которых смогут выйти на пенсию в 45 лет.
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Теги:
Личный счет , Минтруд , Пенсионный фонд РФ
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