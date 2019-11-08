В ПФР напомнили, как досрочно выйти на пенсию

Россияне могут выйти на пенсию досрочно, если выработали длительный трудовой стаж. Об этом сегодня напомнил Пенсионный фонд России в своем Twitter.

«Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет смогут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста», — рассказали в ПФР.

При этом представители фонда отмечают, что возраст выхода на пенсию в таком случае не может быть ниже 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

К категориям граждан, которым по новым условиям положен ранний выход на пенсию, в ПФР также отнесли многодетных женщин с тремя или четырьмя детьми и безработных предпенсионного возраста, у которых нет возможности трудоустроиться.