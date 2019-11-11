Россияне вынуждены есть крупы из-за дорогих овощей

Россияне перешли с овощей на крупу

Рост цен на свежие овощи вынуждает жителей России отказываться от них и заменить крупами. Об этом сообщает «Коммерсант».

По подсчетам исследовательской компании GfK, которые привело издание, с 2014 года овощи в среднем подорожали на 22%. При этом, например, средняя стоимость томатов достигла 98 рублей за 1 кг, огурцов — 91 рублей за 1 кг. В результате чего покупатели переключаются на крупы, средняя стоимость которых составляет около 49 рублей за пачку.

Аналитики отметили снижение продаж картофеля на 5,8%, репчатого лука — на 3,2%, сладкого перца — на 6,9%, капусты — на 12,3% год.

Однако, по словам директора по работе с клиентами «Nielsen Россия» Ольги Дашкевич, на фоне тренда на здоровое питание выросли продажи таких экзотичных круп как булгур — на 75,3%, кускус — на 65,7%, киноа — на 35,3%. Всего, по данным компании Nielsen, продажи круп в натуральном выражении за год выросли на 1,3%, а в деньгах — на 9,1%.

«Рамблер» писал, что ранее ученые нашли диету против старения. Так, врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева призвала людей старше 60 лет отказаться от белка, заменив его овощами и фруктами. Она также рассказала о необходимости ввести в свой рацион больше местных продуктов, таких как: гречка, льняное масло и семена льна, облепиха, клюква, и ферментированных продуктов, например, квашеную капусту и моченые яблоки.